«Game of Thrones»-Prequel über Aegons Eroberung

US-Fernsehen

Der Sender HBO bereitet eine weitere Fernsehserie über «Game of Thrones» vor.

Ein neues-Prequel über Aegon I. Targaryens Eroberung von Westeros wird bei HBO aktiv diskutiert. Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befindet, ist derzeit noch kein Drehbuchautor verpflichtet, obwohl die Suche nach einem solchen bereits im Gange ist, da HBO sehr daran interessiert ist, das Projekt voranzutreiben und in die Entwicklung zu bringen. Die Quellen sagen auch, dass es eine Spielfilmkomponente zu dem Projekt geben könnte, d.h. HBO und Warner Bros. würden einen Spielfilm produzieren, der dann in die potenzielle Serie übergehen würde, obwohl die Pläne derzeit noch im Fluss sind.Die Serie würde die Geschichte erzählen, wie Aegon und seine Schwester-Frauen Visenya und Rhaenys mit ihrer Armee und ihren drei Drachen sechs der sieben Königreiche von Westeros mit Ausnahme von Dorne erobern. Auf diese Weise wurde Aegon I. zum ersten König von Westeros, dem ersten auf dem Eisernen Thron und dem Begründer der Targaryen-Dynastie. Diese Ereignisse fanden etwa 300 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones» statt.Dies wäre das jüngste Westeros-basierte Projekt bei HBO. Nach dem weltweiten Erfolg von «Game of Thrones» hat der Premium-Kabelsender eine Reihe von Serien entwickelt, die in der von Autor George R.R. Martin geschaffenen Welt starten. Von den zahlreichen Projekten, die im Laufe der Jahre angekündigt wurden, wurde bisher nur das Projekt «House of the Dragon» verwirklicht. Die erste Staffel der Serie wurde im August 2022 uraufgeführt, und weniger als eine Woche nach dem Start wurde die zweite Staffel schnell verlängert. Staffel zwei befindet sich derzeit in Produktion.