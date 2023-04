Der Sonntag gehört «Galileo»

Quotennews

Nur wollen nicht wirklich viele Zuschauer «Galileo» den ganzen Tag sehen.

Während sich andere Sender ein Programm für Sonntag überlegen, Spielfilme gegen Shows abwägen oder Wiederholungen einplanen, lässt ProSieben von 08:50 Uhr bis 16:20 Uhr exakt ein Programm laufen.nannte sich die Mega-Programmierung und wirklich gut lief es nicht. Mit 0,37 Millionen Zuschauern im Schnitt folgen rund 3,3 Prozent des TV-Marktes der Ranking-Show. Die Zielgruppen-Leistung war mit 0,19 Millionen Umworbenen und damit einem Marktanteil von 7,8 Prozent besser, jedoch ebenfalls nicht wirklich grandios.Doch damit hat ProSieben noch nicht genug. Den Zuschauern der roten Sieben wurden rund 1,5 Stunden gewährt, dann ging es mitweiter. Die Show ab 18 Uhr versammelte 0,5 Millionen Zuschauer in Unterföhring, der Marktanteil zeigte so dünne 2,6 Prozent. Wieder zog die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den sprichwörtlichen Karren etwas aus dem Dreck. Mit 0,28 Millionen Werberelevanten waren erneut ordentliche 7,3 Prozent am Markt drin. Nun war es aber genug mit «Galileo». Oder?Nein. Im direkten Anschluss ging es weiter mit. Die Reichweite verbesserte sich auf 0,78 Millionen Zuschauer, wodurch auch der Marktanteil eim Gesamten mit 3,2 Prozent etwas freundlicher wirkte. Die Zielgruppe kam mit 0,41 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 8,4 Prozent nahe an den Senderschnitt.