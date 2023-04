Stabiler Tagessieg für das Erste

Quotennews

Das Erste sichert sich mit diesen Fernsehfilmen die besten Reichweiten des Tages.

Mit diesem Erfolg dürfte bei dem Ersten dann doch auch keiner gerechnet haben. Die Primetime-Programmierung mit den jeweiligen Folge-Programmierungen holen sich die absoluten Top-Reichweiten des Tages. Doch der Reihe nach. Eigentlich muss an dieser Stelle der «Tagesschau» um 20 Uhr gratuliert werden, denn mit 5,22 Millionen Zuschauern gehört allein dem News-Format die beste Gesamtreichweite des Tages über alle Sender blickend. Jedoch wird ein alleiniges News-Format an dieser Stelle gern vernachlässigt.So kommen wir zu. Der Fernsehfilm in vier Teilen im Ersten sichert sich ab 20:15 Uhr die jeweils besten Reichweiten nach den erwähnten Nachrichten. Teil eins holt sich in der Primetime 4,24 Millionen Zuschauer und damit starke 16,2 Prozent am Markt. Folge zwei ab 21 Uhr kam auf 4,16 Millionen Zuschauer und 15,7 Prozent Marktanteil. Mit Folge drei ab 21:45 Uhr ging es zurück auf 4,13 Millionen Zuschauer und zuletzt kamen für die vierte Folge 4,1 Millionen Zuschauer zusammen. Die Marktanteile endeten damit bei 16,0 und 18,1 Prozent.Bei den jeweils 14- bis 49-Jährigen sah es mit Marktanteilen zwischen 6,0 und 6,5 Prozent ebenfalls ordentlich aus. Vom Start weg waren 0,32 Millionen Jüngere anwesend. Diese Reichweite folgte auf 0,36 Millionen, 0,38 Millionen und zuletzt auf 0,33 Millionen.