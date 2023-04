«Die Höhle der Löwen» startet gut in die neue Staffel

Quotennews

Die Gesamtreichweite war aber deutlich niedriger als im Vorjahr.

Am Montagabend legteeinen sehr guten Start in die 13. Staffel hin. Mit den neuen Investoren Janna Ensthaler und Tillman Schulz waren bei der ersten von insgesamt neun Ausgaben 1,88 Millionen Zuschauer drin. Der Marktanteil belief sich auf formidable 7,3 Prozent. Zum Vergleich: Im vergangenen Frühjahr schalteten 2,20 Millionen ein, die 8,2 Prozent des Gesamtmarktes belegten. In der Zielgruppe sank die Reichweite im Vergleich zum Vorjahr von 0,94 auf 0,84 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil wurde auf starke 15,0 Prozent beziffert. Vor 365 Tagen standen 14,9 Prozent zu Buche.Nicht ganz so erfolgreich war der Nachlauf, obwohldie Gründershow aufgriff. Die beiden Löwen Judith Williams und Tillman Schulz wurden näher beleuchtet. Die rund 60-minütige Reportage verfolgten 0,78 Millionen Zuschauer, darunter 0,28 Millionen Umworbene. Zwischen 22:55 Uhr und Mitternacht bewegten sich die Marktanteile bei weiterhin ordentlichen 5,3 Prozent bei allen und 8,2 Prozent bei den Jüngeren.Am Vorabend überzeugte einmal mehr das Doppel ausund. Während die die Datingshow 0,76 Millionen Zuschauer ab 18:00 Uhr sammelte, kam der Koch-Klassiker auf 1,15 Millionen Interessierte. In der Zielgruppe fuhr man leicht unterdurchschnittliche 6,6 sowie gute 8,8 Prozent Marktanteil ein.