«Drag Race»-Gewinnerin unterschreibt bei «Doctor Who»

US-Fernsehen

Jinkx Monsoon gehört bei der neuesten Staffel zu den Hauptdarstellerinnen.

Jinkx Monsoon, Gewinnerin der fünften Staffel von «RuPaul's Drag Race» und der siebten Staffel von «RuPaul's Drag Race All Stars», wurde in die Besetzung der lang laufenden und äußerst beliebten BBC-Serieaufgenommen. Monsoon wird eine Hauptrolle in der Serie spielen."In einer Galaxie voller Kometen und Supernovas kommt jetzt der größte Star von allen. Jinkx Monsoon ist auf Kollisionskurs mit der TARDIS, und «Doctor Who» wird nie wieder dasselbe sein", so Showrunner Russell T Davies. "Ich fühle mich geehrt, bin begeistert und freue mich riesig, bei «Doctor Who» mitzumachen! Russell T. Davies ist ein Visionär und ein brillanter Autor – ich kann es kaum erwarten, mit ihm und der Crew in die Vollen zu gehen! Ich hoffe, in der TARDIS ist noch Platz für mein Gepäck", sagte Monsoon.Der nächste Doctor, gespielt von «Sex Education»-Star Ncuti Gatwa, wird nach Tennant die Kontrolle über die TARDIS übernehmen, und seine erste Folge wird über die Feiertage ausgestrahlt.