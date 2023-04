Apple schickt «Napoleon» in die Kinos

Kino-News

Der neue Ridley-Scott-Film soll eine Auswertung in den Lichtspielhäusern erhalten.

kommt pünktlich zur Preisverleihungssaison in die Kinos. Das historische Epos von Ridley Scott (kein unbeschriebenes Blatt, wenn es darum geht, aufwändige Blicke in die Vergangenheit und Erkundungen des Kriegerlebens zu inszenieren) wird am 22. November exklusiv in den Kinos starten, bevor es zu einem noch nicht festgelegten Termin weltweit auf Apple TV+ gestreamt wird. Sony Pictures wird bei der Kinoauswertung mit Apple zusammenarbeiten. «Napoleon» zeigt Joaquin Phoenix in der Rolle des französischen Kaisers und Militärführers.Phoenix hat bereits bei dem Mega-Hit «Gladiator» aus dem Jahr 2000 mit Scott zusammengearbeitet, es gibt also eine Erfolgsgeschichte. Aber in diesem Film wird es nicht immer nur um Waterloo gehen. Neben den epischen Schlachten wird «Napoleon» auch die unbeständige Beziehung des visionären Feldherrn zu seiner Frau Josephine beleuchten, die von Vanessa Kirby gespielt wird. Apple hat außerdem ein erstes Bild aus dem Film veröffentlicht, das Phoenix zu Pferd und mit gezücktem Säbel zeigt.«Napoleon» ist eine Produktion der Apple Studios, die in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions entstanden ist. Scott und Phoenix produzierten den Film zusammen mit Kevin Walsh und Mark Huffam. Michael Pruss und Aidan Elliott fungierten als ausführende Produzenten. David Scarpa schrieb das Drehbuch.