«Der Schatten» & «Watch me»: ZDFneo kündigt zwei neue Serien im Juni an

Die beiden sechsteiligen ZDFneoriginal-Serien sind zunächst in der ZDFmediathek abrufbar und werden bei ZDFneo übertragen.

Das ZDF hat zweite neue Serien angekündigt, die zunächst in der ZDFmediathek debütieren und später bei ZDFneo ausgestrahlt werden. Zum einen handelt es sich um, die auf dem gleichnamigen Roman der Autorin Melanie Raabe basiert. Der Sechsteiler wird am 2. Juni in der ZDFmediathek veröffentlicht und am 25. Juni um 20:15 Uhr auf ZDFneo linear übertragen.«Der Schatten» spielt im sommerlichen Wien, wo die Journalistin Norah (Deleila Piasko) mit Anfang 30 einen Neuanfang wagt. Kaum angekommen, prophezeit ihr eine Bettlerin, sie werde sechs Wochen später einen Mann namens Arthur Grimm töten. Da ihr dieser Name nichts sagt, schenkt sie dem Vorfall zunächst keinen weiteren Glauben – bis merkwürdige Dinge geschehen. Zugleich muss sich Norah in ihrem neuen Job behaupten, für den sie ein Porträt über den sterbenskranken Performancekünstler Wolfgang Balder (Andreas Pietschmann) schreiben soll. Während sie anfänglich seinen Sadismus, Narzissmus und sein Verständnis von Kunstfreiheit verabscheut, wird er bald zu einem Vertrauten. Nach einem Roman von Melanie Raabe.Das zweite Format ist die Instant-Fiction-Serie. Dabei handelt es sich um eine Miniserie über die gleichnamige Online-Plattform, die aus Livestreams, „Dick-Ratings“ oder „Girlfriend Experiences“ gegen Geld besteht. Die Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika (Maddy Forst), die alleinerziehende Mutter Toni (Anna Werner Friedmann) und das Paar Tim (Michelangelo Fortuzzi) und Josh (Simon Mantei) sind dort aktiv und sammeln ganz unterschiedliche Erfahrungen.In der ZDFmediathek ist die Mini-Serie ab dem 12. Mai abrufbar und am 3. Juni um 23.50 wird sie bei ZDFneo ausgestrahlt.