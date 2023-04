Quotencheck

Zwischen Oktober und März hat das ZDF insgesamt 22 neue Episoden ausgestrahlt.

In Mainz hat man nur 22 Folgen für die 22. Staffel von «Die Rosenheim-Cops» geordert. Los ging die neue Staffel am Dienstag, den 4. Oktober, um 19.25 Uhr. Nach dem Nationalfeiertag waren schon 4,25 Millionen Fernsehzuschauer dabei und verhalfen dem Krimi aus Oberbayern zu 17,2 Prozent. Jedoch sind zahlreiche Zuschauer alt: Nur 0,25 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei, das machte fünf Prozent Marktanteil aus.In der darauffolgenden Woche wurden die Werte bestätigt, erst am 18. Oktober fiel man unter die magische Vier-Millionen-Marke. 3,99 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil wurde mit 15,7 Prozent gewertet. Das ZDF hatte 0,26 Millionen junge Menschen, sodass man auf 4,7 Prozent kam. In der drauffolgenden Woche lief es wie geschmiert. „Stadt, Land, Mord“ unterhielt 4,13 Millionen Zuschauer und kam auf 16,0 Prozent. Mit 0,33 Millionen jungen Menschen wurden gute 6,1 Prozent Marktanteil gemessen.Am Dienstag, den 29. November, war die Serie sehr beliebt. Das Alternativ-Programm zur Fußballweltmeisterschaft verzeichnete 4,56 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 17,6 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,38 Millionen jungen Zuschauern waren 6,8 Prozent Marktanteil möglich. Zwei Wiederholungen liefen gegen Fußball, die auf jeweils vier Millionen Zuschauer kamen. Die neuen Folgen gingen erst am 20. Dezember mit „Ein Date für Stadtler“ weiter, das sahen 3,96 Millionen und führte zu 15,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden allerdings nur schlechte 4,5 Prozent Marktanteil generiert, das war einer der schwächsten Werte der Staffel.Nach dem Jahreswechsel, also am Dienstag, den 3. Januar, lief es sehr gut. 4,72 Millionen Menschen verfolgten eine neue Folge, die 17,5 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den jungen Menschen wurden 0,40 Millionen entdeckt, die für sieben Prozent möglich waren. Ähnlich erfolgreich lief auch die Ausgabe vom 7. Februar, die auf 4,80 Millionen Fernsehzuschauer kam. Diese verbuchte 17,4 Prozent beim Gesamtpublikum, aber holte sich 0,32 Millionen junge Menschen. Mit sechs Prozent kann man zufrieden sein.Die verbliebenden vier Ausgaben, die im März anstanden, liefen beim jungen Publikum überraschend gut: 6,8, 7,2, 7,3 und 7,5 Prozent Marktanteil wurden erzielt: Man kann also sagen, dass es tatsächlich Fans der Serie gibt, die ihr Programm dann weiterhin verfolgen. Beim Gesamtpublikum waren nur noch 4,49, 4,10, 4,53 und 4,29 Millionen Menschen dabei. Insgesamt kam die 22. Staffel auf 4,25 Millionen Fernsehzuschauer und 16,3 Prozent. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,31 Millionen ein, das sorgte für mittelmäßige 5,7 Prozent.