Caligari produziert deutsche Horror-Comedy für Prime Video

TV-News

«Mandy und die Mächte des Bösen» soll noch in diesem Jahr beim Amazon-Streamingdienst erscheinen.

Amazons Streamingdienst Prime Video bastelt weiter an seinem deutschsprachigen Profil und hat Caligari Film- und Fernsehproduktion mit der Produktion der achtteiligen Horror-Mystery-Comedybeauftragt. Derzeit finden die Dreharbeiten in Wien und Umgebung statt. In den Hauptrollen spielen Rebecca Immanuel und Newcomerin Eli Riccardi. Des Weiteren stehen Bayan Layla, Rafael Gareisen und Michael Pink vor der Kamera.Im Zentrum der Geschichte steht die Endzwanzigerin Mandy Pöppl (Riccardi), die immer noch bei ihrer zwanghaft jugendlichen Mutter Tiffany (Immanuel) wohnt und keinen Fuß mehr vor die Tür setzt. Seit einem Unfall bei einer Halloweenparty leidet sie unter Agoraphobie und Panikattacken. Um ihrer Mutter nicht auf der Tasche zu liegen, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit Séancen und bringt damit Trauernde um ihr Geld. Doch inmitten ihres fragwürdigen Geschäfts wird ihre Welt auf den Kopf gestellt, als ihr der Geist ihrer alten Schulfreundin Selcan (Layla) erscheint – und zwar mit verheerenden Nachrichten: es gehen Dämonen um im Hochhauskomplex. Schon bald stellt sie fest, dass dunkle Mächte die Menschen in ihrer Umgebung bedrohen. Mandy begibt sich auf eine chaotische Mission, um sich ihren Dämonen zu stellen und die Menschen, die sie liebt, zu retten.Hinter der Serie steht Elisabeth Schmied, die die Drehbücher zu «Mandy und die Mächte des Bösen» geschrieben hat. Andreas Schmied und Franziska Meyer-Price fungieren als Regisseure der achtteiligen Miniserie. Gabriele M. Walther ist gemeinsam mit Andreas Schmied und Loredana Rehekampff als Produzentin tätig. Als Service-Produzent in Österreich ist die Samsara Film mit an Bord.