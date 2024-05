Neuer «Herr der Ringe»-Film in Arbeit

Kino-News

Peter Jackson produziert das Werk, Andy Serkis führt Regie.

Das Produktionsstudio Warner Bros. wird einen weiteren-Film in die Kinos bringen. Medienberichten zufolge wird sich der von Andy Serkis inszenierte Spielfilm auf die Figur des Gollum konzentrieren. Hinter dem Projekt steht «Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson, der den Spielfilm zusammen mit Fran Walsh und Philippa Boyens produzieren wird.Warner Bros. Discovery-Chef Peter Zaslav sagte in einer Telefonkonferenz am Donnerstag, der Film befinde sich noch in einem frühen Stadium der Drehbuchentwicklung. In einer Pressemitteilung von Warner Bros. am späten Donnerstagvormittag gab das Studio bekannt, dass der Arbeitstitel des «Herr der Ringe»-Films «The Hunt for Gollum» lautet und dass Serkis in seiner ikonischen Titelrolle Regie führen und die Hauptrolle spielen wird. Produziert wird der Film von Ken Kamins in Zusammenarbeit mit Serkis und Jonathan Cavendish von The Imaginarium.Jackson, Walsh und Boyens fügen hinzu: „Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Kollegen Andy Serkis, der mit dem stinkenden Gollum noch eine Rechnung offen hat, nach Mittelerde zurückzukehren! Als lebenslange Fans der gewaltigen Mythologie von Professor Tolkien sind wir stolz darauf, mit Mike De Luca, Pam Abdy und dem gesamten Team von Warner Bros. an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten!