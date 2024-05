Der Chef von Warner Bros. Discovery hat kein Interesse an Paramount

Vermischtes

Bei einer Veranstaltung in Beverly Hills sagte Manager Zaslav, man müsse die Mitarbeiter gut bezahlen.

Bei der Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, bei der „Variety“ zu Gast war, hat sich der Chef von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, zurückhaltend über Paramount Global geäußert. Zaslav war erst vor wenigen Tagen in die Kritik geraten, nachdem er ein Vergütungspaket in Höhe von 49 Millionen Dollar erhalten hatte. „Und der Großteil der Vergütung sollte sich an der Performance der Aktie orientieren. Und wenn die Aktie gut läuft, dann sollte der CEO wirklich viel besser abschneiden. Und wenn die Aktie nicht gut läuft, sollten die CEOs nicht so gut abschneiden. Ich glaube also, dass die Ausrichtung entscheidend ist. Darauf habe ich mich im Laufe der Jahre konzentriert, und ich glaube, das ist auch das Ziel der Investoren - eine echte Abstimmung zu erreichen, nicht nur zwischen den CEOs, sondern auch zwischen den Führungskräften, damit sie das Wachstum der Aktionäre vorantreiben und darauf ausgerichtet sind“, sagt Zaslav.Zaslav hat Verständnis für die Diskrepanz zwischen den Gehältern von Führungskräften und Kreativen, die zu Autoren- und Schauspielerstreiks geführt hat. „Ein Grund dafür war, dass sich die Branche so schnell verändert. Wir wussten nicht genau, wie wir eine faire Balance finden sollten und stritten darüber, wie wir einen Streamingdienst im Vergleich zu einem Kabelsender fair bezahlen können", sagt Zaslav. „Letztendlich muss das Ziel sein, die Leute zu bezahlen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie fair bezahlt, gesehen und wertgeschätzt werden.“Offiziell hat der Chef von Warner Bros. Discovery kein Interesse mehr an einer Übernahme durch Paramount. „Ich kenne Shari gut, und sie haben dort eine Menge großartiger Leute. Es ist in unserem Interesse, dass sie Erfolg haben. Wie auch immer es ausgeht, ich hoffe, dass sie erfolgreich sind", sagte er. „Unser Ziel ist es, mehr Inhalte zu schaffen und auf mehr Plattformen präsent zu sein, damit die Leute mehr Zeit damit verbringen und bereit sind, mehr Geld für das auszugeben, was wir schaffen. Das ist wirklich unser Ziel.