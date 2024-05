«Firebug»: Neue Talente unter Vertrag

US-Fernsehen

Die neue Seriedes Streamingdienstes AppleTV+ hat neue Darsteller. Greg Kinnear («As Good as It Gets», «Little Miss Sunshine»), Rafe Spall («Trying», «Jurassic World: Fallen Kingdom»), Hannah Emily Anderson («The Purge», «Jigsaw») und Ntare Guma Mbaho Mwine («The Lincoln Lawyer», «The Chi») haben sich der Serie angeschlossen. Neben ihnen werden der bereits angekündigte Hauptdarsteller Taron Egerton sowie die Schauspieler Jurnee Smollett und John Leguizamo zu sehen sein. Für Kinnear und Egerton bedeutet die Rolle ein Wiedersehen, denn beide spielten bereits in der Apple-Serie „Black Bird“ mit.Ursprünglich war «Firebug» für Dezember 2022 geplant. Grundlage der neun Episoden umfassenden Serie sind wahre Begebenheiten, die im „Firebug“-Podcast von Truth Media erzählt werden, der von Kary Antholis moderiert wird. In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie „folgt einem geistesgestörten Detective und einem rätselhaften Brandermittler (Egerton), wie sie zwei Serienbrandstiftern auf die Spur kommen“.Die Serie wurde von Dennis Lehane entwickelt, der auch als Autor und ausführender Produzent fungiert. Zusätzlich zur Hauptrolle wird Egerton auch als ausführender Produzent fungieren. Als ausführender Produzent fungiert Richard Plepler über EDEN Productions. Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Dan Friedkin und Antholis von Imperative Entertainment über Crime Story Media, LLC. Als ausführender Produzent fungiert Marc Smerling für Tru Podcasting Corp. Kari Skogland wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Die Produktion wird von Apple Studios übernommen.