Adam und Craig Malamut unterzeichnen Sony TV-Gesamtvertrag

Wirtschaft

Die Brüder arbeiten an einer animierten Comedyshow mit dem Titel «Universal Basic Guys».

Bereits vor eineinhalb Jahren hat FOX die Seriebestellt, jetzt konnten die Brüder Adam und Craig Malamut einen umfassenden Vertrag mit Sony Pictures Television abschließen. Sony produziert die Serie gemeinsam mit Fox Entertainment, während Bento Box für die Animationen herstellt.Die Malamuts haben die Seire entwickelt. Im Rahmen ihres neuen Vertrags werden sich die Malamuts auf die Entwicklung von Zeichentrickserien für Fernsehen, Kabel und Streaming konzentrieren. „Sony ist ein unglaublicher Partner, und wir freuen uns sehr, offiziell zur Familie zu gehören“, so Adam und Craig Malamut. „Von Anfang an haben sie unsere Vision unterstützt und uns ermutigt, unserer kreativen Stimme treu zu bleiben. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, einem so legendären Studio beizutreten und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft.“„Als großer Fan von Adam und Craigs Arbeit an «Game of Zones» wusste ich, dass wir bei ihrem nächsten Projekt zusammenarbeiten müssen“, sagte Frank Ochoa, Vizepräsident der Abteilung Animation für Erwachsene bei Sony Pictures Television. „Ihre Kreativität, ihre Leidenschaft und ihr Talent sind in der Animationsbranche unübertroffen, und all das haben sie in «Universal Basic Guys» eingebracht. Wir freuen uns sehr, dass die Malamuts bei Sony zu Hause sind, während wir unser Angebot an animierten Comedys weiter ausbauen.“