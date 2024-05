Tyler Perry bringt Glaubensfilm bei Netflix unter

Kino-News

Die erfolgreichen Produzenten haben sich zusammen geschlossen.

Tyler Perry wird in Zukunft viel zu tun haben, denn er hat sich mit DeVon Franklin («Miracles From Heaven») zusammengetan, um im Rahmen eines mehrjährigen Deals mit Netflix Glaubensfilme zu produzieren. Die Filme werden von den Tyler Perry Studios vertrieben. „Ich freue mich sehr darauf, mit DeVon an diesem und zukünftigen Projekten zu arbeiten“, sagte Perry in einer Erklärung zur Ankündigung der Partnerschaft. „Ich denke, in dieser polarisierenden Welt und in einer Zeit, in der die Welt jeden Tag kälter zu werden scheint, teilen wir beide das Ziel, etwas Gutes zu verbreiten. Und es gibt keinen besseren Ort dafür als Netflix“.Bei dem ersten Film im Rahmen der neuen Vereinbarung wird es sich umaus der Feder von Mike Elliott und Cory Tynan handeln. Bei dem Projekt handelt es sich um eine moderne Neuerzählung von Ruth und Boas, einer der bekanntesten Liebesgeschichten der Bibel. Die offizielle Synopsis besagt, dass der Film in Tennessee spielt und sich um eine junge Frau dreht, die der Musikszene von Atlanta entflieht, um sich um eine ältere verwitwete Frau zu kümmern, und dabei die Liebe ihres Lebens findet und die Mutter bekommt, die sie nie hatte“.Franklin fügte hinzu: „Tyler und ich sind seit über 15 Jahren gute Freunde. Als er mich anrief, um mit mir an Filmen zu arbeiten, die den menschlichen Geist erheben können, habe ich die Chance ergriffen, und wir könnten keinen besseren Partner als Netflix haben, um die Welt zu inspirieren.