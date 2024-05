Paramount+ gibt «Crutch» in Auftrag

US-Fernsehen

Die neue Serie ist ein Spin-off von «The Neighborhood».

Paramount+ hat heute eine neue Serienbestellung fürbekannt gegeben, eine halbstündige Comedy mit Tracy Morgan in der Hauptrolle, die in der Welt der CBS Networks Hit-Comedy «The Neighborhood» angesiedelt sein wird. Im Mittelpunkt der Serie steht die titelgebende Figur, Francois „Frank“ Crutchfield (Morgan) - oder „Crutch“ für diejenigen, die ihn gut kennen - ein Witwer aus Harlem, dessen Pläne für das leere Nest auf Eis gelegt werden, nachdem sein tausendjähriger Sohn und seine freigeistige Tochter wieder nach Hause ziehen. Die Serie wird von den CBS Studios produziert und soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen.Produziert wird die Serie von Cedric The Entertainer und seiner Produktionsfirma A Bird and a Bear Entertainment. Ausführende Produzenten sind Cedric und Eric C. Rhone, Owen Smith, der das Drehbuch für die Premiere schrieb und auch als Showrunner fungieren wird, Aaron Kaplan für Kapital Entertainment, Wendi Trilling für TrillTV und Tracy Morgan. Die Serie ist auch ein Wiedersehen zwischen Morgan und Smith, der als Showrunner und ausführender Produzent bei The Last O.G. fungierte, in dem Morgan die Hauptrolle spielte.„Ich freue mich, unser «The Neighborhood»-Universum zu erweitern, indem ich eine Serie mit dem legendären Comedian Tracy Morgan produziere“, sagte Cedric The Entertainer. „Diese neue Figur ist der enge Cousin meines Charakters Calvin Butler und Sie werden einige ihrer vielen Ähnlichkeiten genießen. Morgan spielt Crutch, einen verwitweten Vater, der vor der Herausforderung steht, dass seine beiden erwachsenen Kinder und einige Enkelkinder wieder nach Hause ziehen müssen, und es wird einige komödiantische Komplikationen geben.“