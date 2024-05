NDR plant neue «Kaum zu glauben»-Folgen

TV-News

15 Folgen sowie vier Special-Ausgaben mit Überlänge werden Mitte Juni in Hamburg produziert.

Die aktuelle «Wer weiß was?»-Saison biegt in diesen Tagen auf die Zielgerade ein (am Freitag läuft das Staffelfinale), doch an Arbeit wird es Kai Pflaume nicht mangeln. Mitte Juni produziert Flow Media neue Folgen der NDR-Sendung. In Hamburg werden zwischen dem 10. und 19. Juni 15 reguläre Ausgaben sowie vier Special-Folgen mit Überlänge produziert. Kai Pflaume begrüßt einmal mehr Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Talenten, die – wie der Sendungstitel verrät – kaum zu glauben sind.Außerdem treten im Studio Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss als Rategäste auf, die den besonderen Begabungen oder Geschichten auf die Schliche kommen müssen. Gelingt es dem Rateteam in der vorgegebenen Zeit nicht, die Geschichte zu knacken, gewinnt der Kandidat eine vierstellige Geldsumme. In jedem Fall wird das Rätsel in unterhaltsamen Comedy-Einspielfilmen oder beeindruckenden Studioaktionen gelüftet.Ein Sendetermin hat der NDR noch nicht verraten, in den vergangenen Jahren zeigte man aber jeweils im Hochsommer ab Anfang Juli beziehungsweise Ende Juni die Sendungen am Sonntagabend auf dem 21:45-Uhr-Sendeplatz.