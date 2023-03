Blumhouse kauft Geschichte der Moffitts

Kino-News

Das Unternehmen arbeitet an der Aufarbeitung eines mysteriösen Falls.

Blumhouse hat die Verfilmungsrechte an der viralen paranormalen Geschichte von Deborah und Jessica Moffitt und dem kommenden Buchmanuskript „Mr. Entity: The Moffitt Family Haunting" erworben. Die Geschichte der Familie Moffitt hat das Publikum im Sturm erobert, nachdem Jessica einen Artikel aus dem Jahr 2022 veröffentlicht hatte, in dem sie von einer übernatürlichen Präsenz heimgesucht wurde, die als "Mr. Entity" bekannt ist. Die Moffitts wurden von Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre von dem übernatürlichen Geist terrorisiert und hielten die Geschehnisse für alle außer Experten für paranormale Phänomene unter Verschluss.Die Moffitt-Geschichte wird von Blumhouse für das erzählende Fernsehen und den Film entwickelt. Blumhouse Television wird eine ungeschriebene Serie mit ITV Americas Good Caper Content entwickeln."Blumhouse ist bekannt für seine Geschichten im Bereich des paranormalen Horrors, und wir könnten uns keine besseren Partner wünschen, um die Geschichte unserer Familie zu erzählen", so Deborah und Jessica Moffitt in einer gemeinsamen Erklärung. "Wir sind begeistert, dass dieses erste Projekt, die ungeschriebene Serie mit Blumhouse Television und Good Caper, es uns ermöglichen wird, aus erster Hand über die verstörenden Ereignisse zu berichten, die den Verlauf unseres Lebens verändert haben."