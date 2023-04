«TV total» treibt «Zervakis & Opdenhövel. Live.» weiter an

Quotennews

Anders als beispielweise RTL hatte die Fußball-Konkurrenz gestern nicht sonderlich viel Einfluss auf das ProSieben-Programm.



Im Gegensatz zu den anderen Primetime-Shows ließ sich ProSieben mitnicht allzu sehr von der Fußballkonkurrenz beeindrucken. Stattdessen hielt der Sender weiterhin an seinen erfolgreichen Resultaten fest. Mit 1,40 Millionen Fernsehenden landete man bei hohen 5,3 Prozent Marktanteil und somit nur knapp hinter dem Wert der Vorwoche von 5,3 Prozent. Die 0,78 Millionen Jüngeren fielen zwar von 15,1 auf starke 13,0 Prozent zurück, waren jedoch weiterhin bestens aufgestellt.Dafür konnte sichim Anschluss gegenüber der Vorwoche steigern. Hier hatte sich die Reichweite von zuletzt 0,59 auf nun 0,66 Millionen Menschen erhöht. Insgesamt war somit nun ein mäßiges Resultat von 2,5 Prozent möglich gewesen. Einen deutlichen Sprung legte das Format in der Zielgruppe hin. Statt 0,33 schalteten nun 0,46 Millionen Umworbene ein. So war die Quote von ausbaufähigen 5,9 auf passable 7,3 Prozent gewachsen.Kabel Eins strahlte hingegen die Actionkomödieaus, für welche sich 0,73 Millionen Fernsehende interessierten. Dies sorgte für ein passables Resultat von 2,8 Prozent. Die 0,28 Millionen Werberelevanten landeten sogar bei guten 4,6 Prozent Marktanteil. Weiter ging es mit, was bei einem Publikum von 0,45 Millionen Menschen genau im Senderschnitt von 3,2 Prozent lag. Die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich auf hohe 5,3 Prozent Marktanteil gesteigert.