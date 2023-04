Blockbuster-Battle

«Ready Player One» oder «The Fast And The Furious – Tokyo Drift»? Oder entscheidet am Ende das Remake von «Ghostbusters» das Battle für sich?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Futuristisches Sci-Fi-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg: Wade Watts flüchtet sich regelmäßig in das Online-Simulationsspiel OASIS. Als dessen Erfinder James Halliday stirbt, wird bekanntgegeben, dass er ein sogenanntes "Easter Egg" im Spiel versteckt hat. Wer dieses zuerst findet, erhält Hallidays Vermögen und die Kontrolle über OASIS. Wade nimmt begeistert an der Suche teil, muss sich aber bald ungeahnten Gefahren stellen - im Spiel und in der Realität. Quotenmeter-Kino-Kritik zog vor vier Jahren dieses Fazit: „Was auf der Haben-Seite der Gleichung bleibt, sind eine sehr gute Kinderdarstellerin, die eine angenehme Chemie mit ihrem Leinwandonkel hat, sowie ein geglückter Balanceakt zwischen ‚Das einfache Leben‘ und ‚Akademisches Streben‘. Da Filmemachen keine strenge Mathematik ist, liegt es im Auge des Betrachters, ob das die auf der Negativseite stehende, behäbige Regieführung, die schematische Erzählweise und die vielen Merksatz-Monologe ausgleicht.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(VOX, 20:15 Uhr)In New York werden immer mehr Geister gesichtet. Für die Expertin von paranormalen Phänomenen Abby und ihre technologische Allzweckwaffe Jillian ist das eine gute Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass sie keine Spinnerinnen sind. Mit Abbys Studienfreundin Erin und der U-Bahn-Angestellten Patty gründen sie eine Spezialgruppe, die Gespenster jagt. Es gibt kein Zurück mehr: Die Ghostbusters machen Furore und die große Stunde schlägt. So bewertet Quotenmeter.de den Film: „Wer Remakes/Reboots aus Prinzip hasst, den wird «Ghostbusters» nicht bekehren. Wer generell ein Problem mit Frauen hat, der braucht einen Psychiater. Wer aber eine bunt durcheinander gewürfelte Truppe an Heldinnen sehen will, die mit Situationskomik, coolen Gadgets und frechen Kommentaren bewaffnet Jagd auf stylische Geister macht, sollte den ganzen Onlinefrust über diesen Film vergessen.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Sean Boswell mag schnelle Autos und illegale Straßenrennen. Genau aus diesem Grund ist er auch schon mehrfach mit der Polizei in Berührung gekommen. Bisher konnte seine Mutter die Situation immer dadurch bereinigen, dass die beiden einfach in eine andere Stadt gezogen sind. Doch jetzt sieht die Sache schlimmer aus. Mit einem Mitschüler hat Sam sich ein illegales Rennen geliefert und wurde verhaftet. Einzige Möglichkeit einer Strafe zu entgehen ist, dass er zu seinem Vater, einem US-Marinesoldaten, nach Tokyo zieht. Dort angekommen freundet er sich mit Twinkie an, der ihn in die lokale Autorennszene bringt. Hier gerät er auch sogleich in einen Streit mit DK, dessen Onkel der Kopf der örtlichen Verbrecherbande ist. DK fordert Sean zu einem Rennen heraus. Da er selbst kein Auto hat, leiht ihm Han, ein Bekannter von DK, seins. Doch in Japan laufen die Rennen etwas anders ab, als Sean es gewohnt ist. Statt möglichst schnell eine gerade Strecke zu fahren werden die Rennen hier in engen Parkhäusern und im normalen Straßenverkehr veranstaltet. Hier ist großes Können im Driften gefragt, was Sean nicht hat - er fährt das geliehene Auto zu Schrott. Um seine Schuld für den Schaden bei Han auszugleichen, hilft er diesem bei seinen dubiosen Geschäften mit DK. Die zwei freunden sich an und Han zeigt Sean die Kunst des Driftens. Aber nicht nur daran findet Sean Gefallen, sondern auch an Neela, DKs Freundin. Als herauskommt, dass Han hinter DKs Rücken Geld von dessen Onkel gestohlen hat, kommt es zur Eskalation und Han kommt in einem Verfolgungsrennen ums Leben. Voller Wut, aber entschlossen die Sache zu beenden, will Sean das gestohlene Geld zurück geben. Er schlägt dem Verbrecherboss vor, den Konflikt zwischen ihm und DK durch ein Rennen endgültig aus der Welt zu schaffen. Der Sieger wird neuer Drift-King von Tokyo...Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 6