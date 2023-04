Bernd Hellermann steigt zum CEO von Gruner + Jahr auf

Köpfe

Außerdem hat RTL Deutschland Carina Laudage als Chief Product Officer (CPO) ernannt, die damit in die Geschäftsführung von Gruner + Jahr aufsteigt.

Bertelsmann- und RTL-Group-CEO sowie RTL-Deutschland-Chef Thomas Rabe hat ein neues Führungsteam für das Verlagsgeschäft von Gruner + Jahr gefunden. Bernd Hellermann wird neuer Chief Executive Officer (CEO) der Publishingeinheit. Der 42-Jährige arbeitet seit 2005 in verschiedenen kaufmännischen und redaktionellen Funktionen bei RTL Deutschland und G+J und übernahm als Chief Publishing Officer die Verantwortung für die Print- und Digitalgeschäfte von RTL Deutschland und steuerte als Chief Transformation Officer die Zusammenführung von RTL Deutschland und Gruner + Jahr.Außerdem wurde Carina Laudage als Chief Product Officer (CPO) ernannt und rückt in dieser Position in die Geschäftsführung auf. Das Führungsteam um Hellermann und Laudage wird ergänzt um Sarah Schüle, die künftig als Senior Vice President Product & Brands das gesamte Marken- und Produktmanagement der G+J-Marken verantwortet. Benjamin Hebborn steigt in das Führungsteam auf und treibt als Senior Vice President Portfolio Growth die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle voran. Mihaela Schmidt verantwortet als Senior Vice President den Bereich Data Strategy und Walter Sinowski das Technology-Team von G+J. Die inhaltliche Verantwortung für die Marken tragen weiterhin die erfahrenen Chefredakteurinnen Brigitte Huber, Doris Brückner und Christina Gath. Weitere Führungspositionen bleiben von der Neuaufstellung unberührt.Gruner + Jahr möchte durch die Neuaufstellung künftig die Marken ‚Brigitte‘, ‚Gala‘, ‚Schöner Wohnen‘, ‚Couch‘, ‚Häuser‘, ‚Eltern‘, ‚GEOlino‘ und ‚Chefkoch‘ bündeln. Darüber hinaus gehören zum Portfolio wachsende Neugeschäfte wie z.B. ‚Eat The World‘ oder ‚Mission Me‘. Durch Investitionen in die Marken und ihre digitalen Geschäfte soll die publizistische Relevanz gestärkt werden. Dazu gehören auch Investitionen in die Data- und Technologie-Infrastruktur. Mit gezieltem Aufbau von neuen Erlösmodellen soll die Publishingeinheit dauerhaft auf eine breitere Basis gestellt werden. Schwerpunkte werden Investitionen in Paid Content und Paid Services rund um die Marken und Themenfelder von G+J sein, wie z.B. der weitere Ausbau von Chefkoch+, wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.„Ich freue mich sehr, dass Bernd und Carina die Verantwortung übernehmen, Gruner + Jahr als Publishingeinheit bei RTL Deutschland neu aufzustellen und in die Zukunft zu führen. Ich wünsche ihnen und ihrem Führungsteam viel Erfolg“, wird Thomas Rabe, Vorsitzender der Geschäftsführung RTL Deutschland, in einer Mitteilung zitiert.Bernd Hellermann sagt über seine neue Aufgabe: „Gruner + Jahr hat mit den getroffenen Entscheidungen und seinen ikonischen Marken eine sehr gute Basis für den Weg, den wir jetzt beginnen. Wir sind das Zuhause aller großen Lebensthemen – mit glaubwürdigen und fundierten Inhalten, die wir noch stärker auf allen Kanälen und Medien ausspielen werden. Diese Reichweiten werden wir nutzen, um uns unter dem Dach von RTL mit den zugesagten Investitionsmitteln durch neue digitale Geschäftsmodelle und Produkte breiter aufzustellen.“„Ich freue mich, zusammen mit Bernd, dem Führungsteam und vielen Kolleginnen und Kollegen die Publishinggeschäfte bei Gruner + Jahr mit großer Strahlkraft für die Zukunft neu auszurichten. Wir bauen dabei auf die umfangreichen Kompetenzen im eigenen Haus und die seit einigen Jahren kontinuierlich geschaffenen technologischen Voraussetzungen mit dem Ziel, die führende Position und publizistische Relevanz von RTL Deutschland weiter zu stärken“, so Carina Laudage.