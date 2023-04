Sat.1 lädt zum Osterspezial von «Das große Promibacken»

Quotennews

Dieses erhielt mehr Aufmerksamkeit als im Vorjahr. Damals wurde es jedoch noch am Vorabend ausgestrahlt. Mit der letzten Staffel konnte man nicht ganz mithalten.



lud gestern wieder zum Osterspezial, wie das erstmals 2016 der Fall gewesen war. Diesmal bildeten Ralph Morgenstern, Janine Kunze, Natalia Avelon, Detlef D. Soost, Ekaterina Leonova und Jürgen Milski jeweils Zweierteams, um dann gemeinsam drei ostertypische Backaufgaben zu erfüllen. Für die beiden Sieger gab es am Ende 10.000 Euro für den guten Zweck und natürlich durfte auch ein goldener Cupcake nicht fehlen.Im Februar war die diesjährige Staffel mit 1,59 Millionen Fernsehenden und hohen 6,5 Prozent Marktanteil zu Ende gegangen. Bei den 0,50 Millionen Jüngeren wurden gute 8,4 Prozent erzielt. Auch im Vorjahr gab es ein Osterspezial, dieses wurde jedoch bereits ab 17.15 Uhr gesendet und landete so mit 0,95 Millionen Zuschauern bei soliden 5,4 Prozent. Die 0,32 Millionen Umworbenen sicherten sich gute 8,8 Prozent. Gestern hoben sich die 1,32 Millionen Neugierigen mit 5,3 Prozent Marktanteil nun knapp über den Senderschnitt. Die 0,36 Millionen Werberelevanten mussten sich hingegen mit einem passablen Resultat von 6,1 Prozent zufriedengeben.Nach einer etwa einmonatigen Pause lief gestern auch wieder, diesmal mit den Lieblingsrezepten von Marijke Amado und Ulla Kock am Brink. Weiterhin verharrten 0,47 Millionen Zusehende auf dem Sender, was dem Sat.1 einen mäßigen Marktanteil von 3,6 Prozent bescherte. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam man zudem auf ein ausbaufähiges Ergebnis von 4,4 Prozent.