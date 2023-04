«Scrublands» landet in den USA

US-Fernsehen

Das britische Drama mit Jay Ryan und Bella Heathcote wurde von Sundance Now gekauft.

Abacus Media Rights (AMR), ein Unternehmen der Amcomri Entertainment, hat die Stan-Original-Dramaserieder Produktionsfirma Easy Tiger an den beliebten Streamer Sundance Now für die USA und das englischsprachige Kanada vorverkauft. «Scrublands» basiert auf dem preisgekrönten Krimi-Bestseller von Chris Hammer und wurde kürzlich in Victoria gedreht. In den Hauptrollen spielen die preisgekrönten Schauspieler Luke Arnold («Black Sails»), Jay Ryan ( «It Chapter Two» ► , «Top of the Lake») und Bella Heathcote («The Neon Demon»).Das von Stan und Nine Network gemeinsam in Auftrag gegebene Drama «Scrublands» startet in einer abgelegenen Stadt auf dem Land, wo der charismatische und engagierte junge Priester Byron Swift (Jay Ryan) in aller Ruhe das Feuer auf seine Gemeinde eröffnet und fünf Gemeindemitglieder tötet. Ein Jahr später trifft der Enthüllungsjournalist Martin Scarsden (Luke Arnold) in Riversend ein, um eine einfache Reportage über den Jahrestag der Tragödie zu schreiben. Doch als Martins Instinkt einsetzt und er unter der Oberfläche gräbt, beginnt die bisher akzeptierte Erzählung zu bröckeln, und er findet sich in einem Wettlauf um Leben und Tod wieder, um die Wahrheit aufzudecken.Jonathan Ford, Managing Director bei AMR, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass «Scrublands» dem nordamerikanischen Publikum über Sundance Now zugänglich gemacht wird - eine Achterbahnfahrt von einem Drama, das auf Chris Hammers Bestseller basiert. Der Look und die Atmosphäre der Serie, die in der kompromisslosen Landschaft Australiens startet, sorgen für einen intensiven und fesselnden Thriller, von dem wir wissen, dass er die Zuschauer fesseln wird."Shannon Cooper, Vice President, Programming, Sundance Now, teilt mit: "«Scrublands» bietet die perfekte Mischung aus Intrigen, Geheimnissen und Abenteuern, eingebettet in eine charakterstarke Geschichte, die das aufgeweckte Publikum von Sundance Now schätzt und begehrt. Wir freuen uns darauf, die Serie mit unseren nordamerikanischen Zuschauern zu teilen."Scrublands wird von Greg McLean inszeniert, von Felicity Packard, Kelsey Munro und Jock Serong geschrieben und von Ian Collie und Rob Gibson von Easy Tiger zusammen mit David Redman und Felicity Packard produziert. Ausführende Produzenten der Serie sind Michael Healy und Andy Ryan vom Nine Network sowie Cailah Scobie und Amanda Duthie für Stan. Entwickelt und produziert mit der Unterstützung von VicScreen.