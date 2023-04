Podstars

In vier Folgen erzählt Marc Ben Puch, was Volkswagen und der Elon-Musk-Konzern so miteinander verbindet.

Mit «VW vs Tesla» geht der Podcastin die nächste Runde. Erzählt werden Hintergründe und Geschichten rund um den traditionsreichen deutschen Autohersteller Volkswagen und seinen amerikanischen Konkurrenten, an dessen Spitze der Südafrikaner Elon Musk steht.Mit einer kurzen Einstiegsszene geht jede Podcast-Folge los. Sofort wird der Hörer in die Handlung hineingeholt, denn von Anfang an ist «VW vs Tesla» spannend aufbereitet. Schnell wird klar: Hier wurde gründlich recherchiert, um ein informatives Hörerlebnis zu bieten. Die Hintergrundgeschichten der Automobilunternehmen sind mit packender Dramaturgie erzählt.Die insgesamt vier Folgen des Podcast-Abschnitts über VW und Tesla mit einer Länge von etwa jeweils 30 Minuten stammen von Wondery. Alle Episoden werden von Marc Ben Puch erzählt, der seine Stimme vielseitig einsetzt. Auch viele Dialekte kann Puch imitieren. Die Aufmachung des Podcasts ist dabei wie bei einem Hörbuch, bei dem Musik und Geräusche eingesetzt werden.Die erste Folge beginnt sofort mit dem VW-Skandal, außerdem wird kurz auf die Geschichte des Unternehmens und die Verbindungen zwischen dem deutschen Autohersteller und Tesla eingegangen. Kann der Österreicher Herbert Diess, der Elon Musk gut kennt, Volkswagen aus der Krise führen? In Folge zwei wird Tesla vorgestellt und damit auch Elon Musk. Darin wird außerdem aufgegriffen, wie sehr und oft er mit dem Unternehmen finanziell in der Klemme steckte und wie er mit Geschick haarscharf wieder rauskam.Die dritte Folge geht auf die Konkurrenz der beiden Autofirmen zum Thema Elektroautos ein. Musk ist Workaholic, gleichzeitig hat er eine klare Vision. Kann ausgerechnet jemand, bei dem Genie und Wahnsinn so nahe beieinander zu liegen scheinen, das erste Elektroauto für die breite Masse produzieren? Die vierte und letzte Folge erzählt von Musks Gigafactory in Brandenburg. Kann er sich seine Vision erfüllen, Tesla zum globalen Unternehmen zu machen? Und wie geht es bei VW und mit Herbert Diess weiter? Wer gewinnt am Ende das Rennen als größter Autoproduzent? Wer hat die innovativeren Ideen?Vor allem Puchs angenehme Stimme sowie sein Facettenreichtum, außerdem die genaue Recherche und die fesselnde Aufmachung machen den Podcast zu einer positiven Hörerfahrung, in der man außerdem etwas über die beiden Unternehmen lernt. Einzig die fiktiven Dialoge wirken manchmal etwas starr. Das liegt wahrscheinlich weniger am Darsteller als an dem Buch, dessen Spannungsbogen ansonsten mitreißend gestaltet ist. Selbst als jemand, der sich bislang nicht mit dem Sachverhalt beschäftigt hat, dürfte man gut ins Thema hineinkommen und folgen können. Wer sich zum Thema weiterbilden möchte, ist bei «VW vs Tesla» also goldrichtig.