«Murder Mystery» erreicht mehr als 42 Millionen Zuschauer

Die Action-Serie «The Night Agent» ist weiterhin unangefochten die Nummer eins.

war nach seinem Debüt am 31. März der Top-Filmtitel auf Netflix . In den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit holte sich der Film den Titel für das zweitgrößte Eröffnungswochenende eines Komödienfilms bei Netflix mit über 42 Millionen Zuschauern. Die Fortsetzung mit Adam Sandler und Jennifer Aniston in den Hauptrollen wurde zwischen dem 27. März und dem 2. April insgesamt 64,42 Millionen Mal angesehen und war in 91 Ländern in den Top10 vertreten. Der erste Film des Franchise kam mit 24,7 Millionen Sehstunden ebenfalls auf Platz zwei.Auf der englischen TV-Seite konnte sichweiter von der Konkurrenz absetzen und belegte in der zweiten Woche Platz eins. In den ersten elf Tagen der Verfügbarkeit wurde die Serie 216,39 Millionen Stunden lang angesehen, wodurch der Action-Thriller in den ersten zwei Wochen insgesamt 385 Millionen Stunden gesehen wurde und nun mehr als 47 Millionen Aufrufe hat. (Netflix berechnet die Gesamtzahl der Aufrufe, indem es die Gesamtzahl der gesehenen Stunden durch die Laufzeit der Serie teilt, die in diesem Fall 8,2 Stunden betrug). Der Streaminganbieter hat die Serie kürzlich für eine zweite Staffel verlängert.Staffel vier vonschaffte es ebenfalls in die Charts und verzeichnete 47,64 Millionen Sehstunden. Die Show wird sich sicher auch in den nächsten Wochen in den Top10 halten, zumal Netflix angekündigt hat, dass die Show ein Live-Reunion-Special bekommen wird. Das Wiedersehen wird am 16. April 17.00 Uhr aus Los Angeles gestreamt (Ortszeit).