Zufriedenstellendes Resultat für Tabaluga-Jubiläumsshow

Vor 40 Jahren kam der kleine grüne Drache Tabaluga zur Welt. Das ist natürlich ein Grund zu feiern und so strahlte Sat.1 gesternaus. Noch im selben Jahr, 1983, erschien dann Peter Maffays Konzeptalbum „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“, worauf noch sechs weitere folgten. Das Jubiläum wurde unter der Moderation von Thore Schölermann gebührend gefeiert und so sangen unter anderem Wincent Weiss, Malte Kelly, Johannes Oerding, May Giesinger, The BossHoss und Rolf Zuckowski für das Geburtstagskind.Insgesamt fanden 1,41 Millionen Zuschauer auf den Sender, was Sat.1 einen soliden Marktanteil von 5,1 Prozent einbrachte. Auf ähnlichem Niveau bewegten sich auch die 0,46 Millionen Jüngeren. Hier schob man sich knapp über den Senderschnitt auf gute 7,3 Prozent. Im Anschluss lief, wobei verschiedene Komiker Ausschnitte auf ihren Stand-Up-Programmen zum Besten gaben. Bei 0,52 Millionen Fernsehenden waren weiterhin 5,3 Prozent möglich. Die 0,21 Millionen Umworbenen kletterten sogar auf hohe 8,9 Prozent Marktanteil.Zur Primetime kam der Actionfilm «Gemini Man» ► bei ProSieben ebenfalls auf 1,41 Millionen Interessenten. Dies führte zu einem überzeugenden Resultat von 5,0 Prozent. Die 0,64 Millionen Werberelevanten hatten mit guten 10,0 Prozent sogar die Nase vorne. Bei «The Gentleman» blieben bei einem Publikum von 0,49 Millionen Menschen noch überdurchschnittliche 3,8 Prozent übrig. Bei den 0,25 Millionen Werberelevanten wurden solide 8,2 Prozent Marktanteil verbucht.