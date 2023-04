Universal Television und Dick Wolf verlängern Rahmenvertrag

US-Fernsehen

Der erfolgreiche Fernsehmacher produziert alleine neun Sendungen.

Nach fast vier Jahrzehnten im Studio hat Dick Wolf seinen Gesamtvertrag bei Universal Television bis 2027 verlängert. Wolf Entertainment und Universal Television haben derzeit neun Serien auf Sendung, darunter die «Law & Order»-Franchise, die «One Chicago»-Franchise und die «FBI»-Franchise. Die Nachricht über die Fortsetzung des Vertrags mit Wolf kommt einen Tag nach den Verlängerungen von «Chicago Fire» für die 12. Staffel, «Chicago PD» für die 11., «SVU» für die 25. Staffel und «Law & Order: Organzied Crime» für Staffel 4. Und 2022 verlängerte CBS die Staffeln von «FBI», «FBI: Most Wanted» und «FBI: International» bis zur Saison 2023-24.Wolf und Universal TV stehen auch hinter dem kommenden halbstündigen Polizeidrama(Arbeitstitel) von Freevee und entwickeln Wolfs Podcast «Dark Woods» zu einer Serie. Universal Television Alternative Studio arbeitet mit Wolf Entertainment an Projekten ohne Drehbuch zusammen, darunter «Blood & Money» von CNBC und Oxygen und das kommende «L.A. Fire & Rescue» von NBC."Universal Television ist seit fast 40 Jahren mein Zuhause. Es war und ist eine der erfolgreichsten Partnerschaften im Fernsehen, und ich bin begeistert, dass wir den Zug für weitere vier Jahre am Laufen halten", sagte Dick Wolf.