All3Media möchte in Indien wachsen

Vermischtes

Mit Jaenani Netra hat man eine neue Leiterin in Singapur für den Asien-Pazifik-Raum.

Der führende unabhängige Distributor All3Media International erweitert sein APAC-Team in Singapur und ernennt Jaenani Netra in der neu geschaffenen Position des VP Sales Finished and Formats für den indischen Subkontinent. Jaenani berichtet an Sabrina Duguet, EVP Asia Pacific, Singapur, und wird für den Verkauf von fertigen Inhalten und Formatrechten in Indien, Bangladesch, Pakistan, Nepal und Sri Lanka verantwortlich sein. Die Schaffung einer eigenen Position für die Region spiegelt das kontinuierliche Wachstum der Exporte des Unternehmens in diese Region wider, darunter die indische Adaption des preisgekrönten Films «Blood» von Sophie Petzal, der als «Masoom» auf Disney+ Hotstar als Nummer 1 der Hindi-Serien der Plattform startete, sowie die indischen Adaptionen der Two Brothers Pictures-Hit-Thriller «Liar und Cheat». Die Adaption von «Liar» startete lokal als Marzi auf India SVOD Voot, während «Cheat» auf ZEE5 als Mithya begann.Jaenani verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen bei führenden Medienunternehmen. Dazu gehören sechs Jahre bei Hi-5 Operations Pte Ltd – zunächst als Director of Sales, bevor sie zum General Manager und Executive Director aufstieg – wo sie das Wachstum der Marke Hi-5 weltweit durch die Erstellung internationaler Inhalte, Formatadaptionen, Markenerweiterungen und Partnerschaften vorantrieb.Zuvor war sie unter anderem Branding & Segments Manager bei Singtel Next Gen. TV und Senior Manager bei MediaCorp TV Pte Ltd. Zusätzlich zu ihrer Erfahrung in der Region hat Jaenani einen MBA in Business Administration von der University of Birmingham und einen Bachelor in Management von der University of London. Eine weitere Neuigkeit ist die Aufnahme von Aisah Rahim in das APAC-Team als zusätzliche Assistentin der Geschäftsleitung, die im Bereich Band- und Formatverkauf tätig ist. Aisha Rahim kommt von Banijay Asia, wo sie in den letzten 7 Jahren das Formatgeschäft unterstützt hat.