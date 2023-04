«The Conjuring» wird als Serie fortgeführt

US-Fernsehen

Warner Bros. Discovery hat sich die Rechte an der Reihe gesichert.

HBO Max entwickelt eine TV-Serie, die auf dem-Universum von New Line Cinema basiert. Die Nachricht wurde am Mittwoch während der Enthüllung des Streaming-Dienstes Max von Warner Bros. Discovery auf dem Gelände von Warner Bros. in Los Angeles bekannt gegeben.Nach Angaben von Warner Bros. wird die Fernsehserie «The Conjuring» die in den Kinofilmen etablierte Geschichte fortsetzen. Der Produzent Peter Safran wird die Serie über seine Firma Safran Company produzieren. James Wan, der auch bei mehreren Filmen der Reihe Regie geführt hat, ist als ausführender Produzent im Gespräch. Wans Atomic Monster Productions unterstützt das Projekt zusammen mit Warner Bros. Television.Safran steht derzeit unter einem Exklusivvertrag mit Warner Bros. und beaufsichtigt neben James Gunn auch die DC Comics-Eigenschaften für Warner Bros. Die beiden haben ihre neuen Aufgaben am 1. November übernommen und berichten an den Präsidenten und CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Sie arbeiten eng mit Mike De Luca und Pam Abdy, den Co-Vorsitzenden und CEOs der Warner Bros. Film Group, zusammen. Safran steht nicht nur hinter «The Conjuring», sondern produzierte auch den umsatzstärksten DC-Film aller Zeiten «Aquaman» ► , der an den Kinokassen 1,15 Milliarden Dollar einspielte.