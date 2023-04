iCrimax  einer der einflussreichsten deutschen Gaming Influencer

YouTuber

Mehr als drei Millionen Abonnenten, ein eigenes Buch, eigene Songs: Maximilian Schuster hat so ziemlich alles erreicht, wovon ein Influencer träumt.

Mit seinem Gaming-Content ist es Maximilian Schuster gelungen, mehr als 3,15 Millionen Abonnenten für seinen YouTube-Kanal zu gewinnen. Spezialisiert hat er sich auf die Spiele Fortnite, Minecraft, Roblox und GTA. Gleichzeitig streamt er aber auch zahlreiche Let’s Plays auf seinem Twitch-Account. Wie nicht wenige andere Influencer betreibt er einen Online-Shop, in welchem er seinen eigenen Merch verkauft, und hat inzwischen auch ein eigenes Buch geschrieben.Maximilian Daniel Schuster wurde am 9. Oktober 1997 in Rheinland-Pfalz geboren. Bereits Ende 2013 gründete er seinen ersten YouTube-Kanal „iCrimax“ und begann dort in seiner Freizeit Let’s Plays zu dem Spiel GTA 5 hochzuladen. Er setzte auf regelmäßige Updates und sein Humor kam gut bei den Zuschauern an, so dass der kontinuierlich mehr Abonnenten hinzugewinnen konnte. Etwa ein Jahr später hatte er bereits die 100.000-Abo-Marke erreicht und ließ zu diesem Anlass als Special seine Mutter GTA 5 spielen. Das Video ging durch die Decke und ab diesem Zeitpunkt ging es für Schuster nur noch aufwärts.Auch wenn weiterhin das Thema Gaming im Vordergrund seines Kanals stand, fing er auch an seine Zuschauer in sein privates Leben einzubeziehen und postete Lifestyle-Videos sowie Vlogs. Auf den enormen Fortnite-Hype, welcher etwa 2017 startete, sprang der Webvideoproduzent wie viele andere Influencer auf und profitierte davon. Dies bescherte ihm viele weitere Hunderttausende Zuschauer. Zudem veröffentlichte Schuster ab 2020 auch eigene Songs. Das Musikvideo zum Song „iCrimax ft. Kerem – 2 Millionen“ ist bis heute das am häufigsten geklickte Video auf seinem Kanal und misst über elf Millionen Aufrufe. Direkt dahinter folgt beispielweise auch der Fortnite Song „Killer Duo“, der ebenfalls bereits mehr als 9,4 Millionen-mal geklickt wurde.Neben seinem Hauptkanal mit 3,15 Millionen Abonnenten betreibt Schuster allein auf YouTube noch drei weitere. Auf Paulberger, wo er ebenfalls bereits 848.000 Abonnenten angesammelt hat, veröffentlicht er Reaction-Videos. Zudem gibt es noch den Kanal „King Crimax“, welcher inzwischen auf 453.000 Abonnenten kommt. Hier sind die Highlights seiner Streams aufrufbar. Auch einen eigenen Kanal für Short-Videos „iCrimax Shorts“ gibt es noch, welcher auf 123.000 Abonnenten kommt. Zudem folgen dem Streamer 173.830 Menschen auf Twitch, wo er regelmäßig streamt.Auch als Autor hat sich Schuster schon versucht und bei riva das Buch „iCrimax: Mit Vollgas durch Los Carros!“ herausgebracht, welches auf seiner Liebe zu GTA basiert. Wie die meisten anderen Influencer betreibt er einen Online-Shop, in welchem Merch von ihm erhältlich ist. Neben T-Shirts und Hoodies sind hier beispielsweise auch Schultertaschen oder Caps erhältlich.Durch seinen enormen Erfolg hatte er sich schon früh dazu entschieden sein Hobby zu seinem Beruf zu machen. So verließ er 2017 die Schule, um seine Karriere in Vollzeit zu betreiben. Dafür zog er zudem nach Köln in eine WG. Als er jedoch 2020 im Sommerurlaub in der Türkei war und hier auch Fotos gepostet hatte, auf denen wertvolle Uhren zu sehen gewesen waren, wurden er und seine damalige Freundin von zwei maskierten Verbrechern bedroht und ausgeraubt. Nach diesem Vorfall verließ er die WG und zog nach Mannheim in ein eigenes Haus, wobei er darauf achtete, dass seine Adresse nicht mehr an die Öffentlichkeit gelangt, um sich vor einem weiteren Überfall zu schützen.