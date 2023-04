«The Voice Kids» zurück auf Vor-Oster-Niveau

Quotennews

Der Aufwind für die Kinder-Singshow hielt nur eine Woche.

Es war bereits zu befürchten -konnte sich lediglich über ein kurzes Hoch freuen. Vergangene Woche am Karfreitag schickte der Bällchensender eine reguläre Ausgabe der aktuellen Staffel der Kinder-Sing-Show in die Primetime, während die Konkurrenz aus Köln ein Rückblick-Special bei «Let's Dance» bot. Das Ergebnis dieser Kombi waren rund 0,4 Millionen Zuschauer mehr als zuletzt bei «The Voice Kids» und damit ein neuer Staffelbestwert. Am gestrigen Freitag schickt RTL die Tanz-Show wieder regulär in den Abend - und Sat.1 merkt das direkt.Die letzte Episode nur mit Blind Auditions holte 1,56 Millionen Zuschauer und damit einen ordentlichen Marktanteil von 6,2 Prozent auf dem gesamten TV-Markt. Im Vergleich zur Vorwochen fehlen demnach rund 0,4 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppe reduziert sich marginal auf 0,55 Millionen Umworbene, hier waren in der Vorwoche 0,59 Millionen drin. Der Marktanteil entwickelte sich demnach von 10,9 auf 9,6 Prozent leicht zurück.Dennoch blieb die Primetime damit das stärkste Format für Sat.1 . Sorgenkind des Senders bliebt die Zeit zwischen 16 und 20 Uhr. Mit den beiden Ausgabengehen die Reichweiten zurück auf 0,2 und 0,26 Millionen Zuschauer, in Marktanteilen sind damit nur 1,6 und 2,1 Prozent möglich.im Anschluss wirkt mit 0,28 Millionen etwas besser, muss den Marktanteil jedoch auf 1,4 Prozent sinken lassen. Erst mit denum kurz vor acht geht es auf 0,63 Millionen Fernsehende zurück und damit etwas bergauf (2,6 Prozent). Über alle Shows hinweg bleibt die Zielgruppe bei unter 0,1 Millionen Umworbenen.