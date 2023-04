Auch das Allgäu liefert ab

Quotennews

Woche für Woche der kurze Blick auf «Das perfekte Dinner» - Woche für Woche die Gewissheit: Mehr als eine Million Zuschauer!

VOX macht einfach weiter - wobei wohl genauer wäre:macht einfach weiter. Die kurze "Nach-Oster-Woche" zeigte Anita, Alexandra, Karsten und Tanja aus dem Allgäu. Am Dienstag bei Anita gab es Paprika / Garnele / Käse, Rind / Stampf / Gemüse, Orangen / Schoko und 1,34 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Die Zielgruppe lag mit 0,38 Millionen bei 8,9 Prozent Marktanteil. Der Mittwoch gehörte Alexandra und 1,43 Millionen Zuschauern, sowie 0,42 Millionen Umworbenen. Damit lag der Marktanteil der Zielgruppe bei 10,1 Prozent, es sollte für den Rest der Woche der einzig zweistellige Wert bleiben. Das Menü: schwarz-weiß an Feldsalat, Allgäuer Wiese trifft Meer und Traumkugel.Angekommen am Donnerstag waren noch 1,14 Millionen Zuschauer dabei, die Zielgruppe rutschte auf 0,35 Millionen zurück. Die Marktanteile waren bei 5,4 und 9,4 Prozent. Karsten kochte Indonesische Vorspeisenvariation - Soto ayam / Gado-Gado, Ikan Ingwer - Gebratener Kabeljau mit Salicorn, Bambussprossen-Karotten-Ingwer und Reis und Lavakuchen mit Pandan-Eis und exotischem Fruchtsalat. Damit war VOX bereits am Freitag und damit dem Wochenabschluss angekommen. Mit Tanja und ihrem Menü aus Forelle trifft Pfannkuchen, Schalotte küsst Rind und Aller guten Dinge sind drei waren 1,13 Millionen Fernsehende und 0,28 Millionen Werberelevante möglich. Die Marktanteile lagen demnach zuletzt bei 5,4 und 7,2 Prozent.Am gestrigen Freitag war die Vorabend-Kochshow damit die stärkste Programmierung des gesamten Tages. Auf Platz zwei kommtmit 0,83 Millionen Zuschauern, um 17 Uhr holte0,82 Millionen undkam ab 18 Uhr auf 0,74 Millionen Fernsehzuschauer. Es wird also deutlich, wie sehr VOX «Das perfekte Dinner» als erfolgreiche Marke braucht. Immerhin schaffte es die Primetime mit 0,32 Millionen Umworbenen eine bessere Zielgruppen-Leistung auf den Tisch zu bringen, zumindest was die Reichweite angeht.