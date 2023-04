ProSieben wiederholt «Supergirl»

TV-News

Die Superheldin gibt sich nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Man muss schon danach suchen.

In den vergangenen Monaten strahlte ProSieben samstags die Superhelden-Serie «The Flash» aus. Am Samstag, den 15. April um 09.25 Uhr wird die vorerst letzte Folge mit dem Titel „Legacy“ ausgestrahlt. Eine Woche später, am 22. April, wird auf dem gleichen Sendeplatz die Serieausgestrahlt.Der Fernsehsender beginnt um 09.15 Uhr mit der vierten Staffel, die bereits vor einigen Jahren auf dem Schwestersender sixx ausgestrahlt wurde. Den Anfang macht „Das Ende der Einheit“. In dieser Episode erfährt Supergirl, dass immer mehr Menschen gegen Außerirdische sind. Ganze Gemeinden äußern sich rassistisch über sie. Das alarmiert Supergirl und das DEO, denn bald findet ein Gipfeltreffen statt, zu dem auch Vertreter der Außerirdischen eingeladen sind. Es bleibt nicht viel Zeit, um einen Angriff zu vereiteln.Das Tagesprogramm, das fast ausschließlich aus Sitcoms besteht, wird um 14.30 Uhr vonunterbrochen. Die diesjährige Weltmeisterschaft gastiert in Berlin. Am Sonntag wird zwischen 14.30 und 16.10 Uhr bereits der nächste Cup ausgetragen. Der Grand Prix wird derzeit vom deutschen Fahrer Pascal Wehrlein angeführt, der mit 86 Punkten deutlich in Führung liegt.