RTLZWEI macht weiter mit «Armes Deutschland»

Nach dem Tag der Arbeit stellt sich die Frage, ob man ohne Reue harzen kann.

Derzeit zeigt der Fernsehsender RTLZWEI am Dienstagabend «Hartz und herzlich» und «Mensch Retter», doch ab Anfang Mai ist erst einmal Schluss mit dem erfolgreichen Programm. Stattdessen hat der Grünwalder Fernsehsender neue Geschichten vonangekündigt. Startschuss der neuen Folgen ist Dienstag, der 2. Mai 2023, um 20.15 Uhr.Die neue Folge heißt "Harzen ohne Reue" und begleitet die alleinerziehende Mutter Jessica im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Seit 2016 bezieht sie Hartz IV. Doch das soll sich ändern. Ein Job in der Buchhaltung ist für die Berlinerin der erste Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Denn vor allem ihren Kindern will sie ein Vorbild sein. Franzi und Leon wohnen in einem Zimmer bei Leons Stiefmutter. Doch nach Streitigkeiten muss das Paar ausziehen. Die 25-jährige Amelie ist im letzten Jahr ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin. Weil sie mit dem Geld nicht auskommt, ist sie ins Rotlichtmilieu abgerutscht.Danach setzen die Programmplaner von RTLZWEI auf Wiederholungen von. Den Anfang macht die Geschichte „Ich kämpfe um meine Enkel“, in der ein damals 13-jähriger Junge und seine 20-jährige Schwester mit ihren Eltern in einem stark renovierungsbedürftigen Fachwerkhaus leben. Die Produktion aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die vierköpfige Familie nur mit einem Holzofen heizte.