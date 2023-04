«The Mandalorian» überschreitet die 1-Milliarde-Grenze

US-Quoten

Auf dem ersten Platz liegt weiterhin die Netflix-Serie «You», die auf 1,2 Milliarden Sehminuten kommt.

Während Netflix weiterhin die Chartliste anführt, zeigte Disney+ diese Woche eine starke Leistung in den Nielsen Streaming Top 10 Charts. Während des Zeitfensters vom 13. bis 19. März stieg die Zuschauerzahl vonum 25 Prozent, wodurch die Serie mit der Veröffentlichung der dritten Episode von Staffel 3 die Milliardengrenze von 1,1 Milliarden Sehminuten überschritt. Die Serie landete insgesamt auf Platz 3 der Charts. Laut Nielsen hat die Serie einen Anteil von 59 Prozent männlichen Zuschauern.Bemerkenswert ist, dass Apple TV+ nach der Veröffentlichung von Staffel 3 vonwieder in die Liste der Titel zurückkehrt, die 539 Sehminuten erreichten und den sechsten Platz in der Rangliste der Originalprogramme belegten. Laut Nielsen lag die größte Zuschauerkonzentration bei den 35-49-Jährigen, die 35 Prozent der «Ted Lasso»-Zuschauer ausmachten. Sie liegt vor Paramount+'s, das nach der Veröffentlichung von Staffel 3 Episode 5 310 Millionen Zuschauerminuten erreichte. Die Serie landete auf Platz 9 der Originaltitel-Charts und ist damit der zweite Originaltitel des Streaminganbieters, der die Charts erreicht.liegt nach der Veröffentlichung von Staffel 4 Teil 2 die zweite Woche in Folge auf Platz 1. In der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit verzeichnete die Serie weitere 1,2 Milliarden Sehminuten. Dies ist die vierte Woche mit mehr als 1 Milliarde Minuten seit dem Start der neuen Staffel im Februar.