Kanadische Daytime-Queen hört auf

Mariyn Denis beendet ihre Talkshow nach 13 Staffeln.

Die kanadische Talkshowwird nach 13 Staffeln eingestellt. Die werktägliche Bell Media-Serie endet mit ihrer letzten Folge am Freitag, den 9. Juni, nach mehr als 2.000 Shows vor einem Studiopublikum in Toronto. "Wir sind heute live, weil ich eine ganz besondere Ankündigung zu machen habe, und es wird mir schwer fallen, dies zu tun", sagte Moderatorin Marilyn Denis, die in der Ausgabe vom 13. April mit den Tränen kämpfte."Nach 13 wunderbaren Staffeln habe ich beschlossen, dass dies die letzte Staffel dieser Show ist. Und ich möchte klarstellen, dass ich nicht in den Ruhestand gehe und dass ich sehr, sehr gesund bin. Ich werde 65, das ist wahr. Aber das Leben ist wirklich, wirklich gut und ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.Im Vorfeld der letzten Sendung sind mehrere Feierlichkeiten geplant, darunter Überraschungen für das Publikum, besondere Gäste und Highlights aus vergangenen Episoden, verriet Bell Media. "Wir haben in den nächsten Monaten ein unglaubliches Programm mit Überraschungsgästen - die sogar mich überraschen - im Vorfeld unserer letzten Sendung", so Denis in ihrer Ankündigung. Bevor sie «The Marilyn Denis Show» moderierte, war sie 19 Jahre lang bei «Cityline» zu sehen. Zwischen den Sendungen legte sie eine zweieinhalbjährige Pause ein, da ein neues Studio gebaut wurde und sie Zeit mit ihrer kranken Mutter verbrachte, die 2010 verstarb.