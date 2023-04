KI: Universal Music fordert Streaming-Dienste auf

Vermischtes

Das riesige Plattenlabel möchte nicht, dass künstliche Intelligenzen weiterhin an Songs arbeiten.

Das weltgrößte Musikunternehmen, die Universal Music Group, bittet große Streaming-Dienste wie Spotify und Apple Music darum, Unternehmen für künstliche Intelligenz daran zu hindern, ihre Musik zum "Trainieren" ihrer Technologie zu verwenden, so ein aktueller Bericht der „Financial Times“.Ein UMG-Sprecher bestätigte den Bericht gegenüber der „FT“: "Wir haben eine moralische und kommerzielle Verantwortung gegenüber unseren Künstlern, um die unberechtigte Nutzung ihrer Musik zu verhindern und Plattformen daran zu hindern, Inhalte aufzunehmen, die die Rechte von Künstlern und anderen Urhebern verletzen. Wir erwarten, dass unsere Plattformpartner verhindern wollen, dass ihre Dienste auf eine Weise genutzt werden, die den Künstlern schadet."Bei diesem Prozess laden die KI-Unternehmen urheberrechtlich geschützte Musik von den Plattformen in ihre Technologie hoch und ermöglichen es den Bots so, die Texte und die Musik zu verarbeiten und dann im Wesentlichen Songs oder Melodien in diesen Stilen zu erstellen. Unter den unzähligen Beispielen aus jüngster Zeit hat David Guetta kürzlich ChatGPT genutzt, um einen Rap von einem KI-generierten Eminem zu einem seiner Songs hinzuzufügen, obwohl es ihm offenbar gelungen ist, Urheberrechtsprobleme zu umgehen, indem er den Song nicht veröffentlicht hat; der echte Eminem ist ein Künstler von Universal, und die Nutzung eröffnet ein ganz neues Feld von Urheberrechtsfragen. AI könnte nun einen Song kreieren, der wie ein von Maroon 5 gesungener Taylor Swift-Song klingt, oder vermutlich sogar so etwas wie ein Celine Dion-Hit, der von Napalm Death wiedergegeben wird.