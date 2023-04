Google TV startet Guide für 800 kostenlose Streaming-Kanäle

US-Fernsehen

Bei dem neuen Angebot wird auch auf das Angebot von Tubi, Pluto TV und die Nachrichtenkanäle von ABC, NBC, CBS und FOX zurückgegriffen.

Google bündelt mehr als 800 Livestreaming-Kanäle - darunter Nachrichtenkanäle von ABC, NBC, CBS und Fox - in einem neuen Guide auf der Google TV-Oberfläche. Google TV führt kostenlose integrierte Kanäle ein, die Nutzer ohne Herunterladen oder Starten einer App ansehen können.Insgesamt bietet Google TV nun mehr als 800 Kanäle und Premium-Programme, darunter auch kostenlose Kanäle von Fox Corp.'s Tubi, Plex und Haystack News, neben dem bestehenden Angebot von Paramount Global's Pluto TV . Google TV bietet außerdem Kanäle aus der ganzen Welt, mit Programmen in mehr als 10 Sprachen, darunter Spanisch, Hindi und Japanisch.Google TV ist die Unterhaltungsschnittstelle des Internetgiganten, die Streaming-Videodienste (einschließlich Live-TV), Filme, Serien und andere Anwendungen zusammenführt. Sie ist in Googles Streaming-Dongle Chromecast und in Smart-TVs von Sony, TCL, Hisense und Philips integriert. Das Unternehmen plant außerdem, den neuen TV-Guide und die kostenlosen Kanäle noch in diesem Jahr auf "geeignete Android TV-Geräte" zu bringen."Von aktuellen Nachrichten bis hin zu Blockbuster-Filmen und allem, was dazwischen liegt, ist für jeden etwas dabei", schrieb Google-Produktmanager Nick Staubach in einem Blogbeitrag über den neuen Live-Guide von Google TV. "Und da es keine Abonnements oder Gebühren gibt, war es noch nie so einfach, sofort loszulegen und mit dem Fernsehen zu beginnen.