Evil Jared fordert UnsympathischTV & Co. heraus

TV-News

Bereits in der kommenden Woche startet Paramount+ das neue deutsche Original «Arctic Warrior».

Der Streamingdienst Paramount+ hat ein weiteres Original im Angebot: Ab Sonntag, 23. April, können Abonnenten in Deutschland, Österreich und der Schweizsehen. Hinter dem Format steht der YouTuber Otto Karasch, der das sehr erfolgreiche YouTube-Format «7 vs. Wild» gewann. Zum Start um 17:00 Uhr sind die ersten drei Folgen verfügbar. Nicht-Abonnenten können die Reality-Show auf dem YouTuber OttoBulletproof verfolgen.In vier anstrengenden Nächten und fünf Tagen per Helikopter, Hundeschlitten und Skidoo werden die Kandidaten in der arktischen Wildnis Lapplands bei -28 Grad ausgesetzt, um täglich einen acht Kilometer langen Lauf zu absolvieren. Zusätzlich müssen die Teams jeden Tag eine Aufgabe erfüllen, für die es Punkte gibt. Minuspunkte gibt es für das Öffnen und Verzehren von Essensrationen oder den Gebrauch von nützlichen, aber versiegelten Gegenständen wie Karten mit Höhenlinien oder einem Feuerzeug. Mit einem guten Punktekonto können sich die Teams einen Vorsprung für das große Abschlussrennen auf einem zugefrorenen See verschaffen. Die Challenge wird zum Psychokrieg um die richtige Überlebenstaktik und das nackte Überleben vor der atemberaubenden Kulisse der finnischen Tundra.Die Teilnehmer sind UnsympathischTV (YouTuber), Evil Jared (bekannt von Joko und Klaas), Stephan Pütz (MMA-Fighter), Gerd Schönfelder (Skirennläufer), Yvonne Pferrer (Schauspielerin), Roofless Cat (YouTuber) und die Wildcard-Gewinner Franziska Sieber und LoloMas.