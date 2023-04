Erfreuliches Ende für «Die Bergretter»

Quotennews

Steigt Adriana Grzadziel aus der beliebten Fernsehserieaus? Im Staffelfinale „Grüner Mond“ hat ihre Serienfigur, die Biologin Valerie Weiss, ein Jobangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erhalten. Doch ihre Familie war von dieser Offerte nicht gerade angetan, schließlich würde das zur räumlichen Trennung führen.Wie das Drama mit Sebastian Ströbel, Luise Bähr und Markus Brandl ausging, sahen 5,39 Millionen Fernsehzuschauer am Donnerstagabend. Das Zweite Deutsche Fernsehen verzeichnete mit der Regiearbeit von Ralph Polinski 20,1 Prozent. 0,54 Millionen junge Menschen verfolgten das Buch von Christiane Rousseau und Arndt Stepper, mit 9,7 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein.Nach dem «heute-journal» (4,04 Millionen) blieben 1,95 Millionen Menschen bei, die mit ihren Gästen über künstliche Intelligenz talkte. Saskia Esken (SPD-Parteivorsitzende), Anke Domscheit-Berg (Die Linke) sowie Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel waren ebenso anwesend wie Ranga Yogeshwar (Physiker) und Achim Berg (Bitkom). Die Gesprächsrunde führte zu 10,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,22 Millionen ermittelt, somit waren fünf Prozent möglich. Am späten Abend talkemit unter anderem mit der noch amtierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, und erreichte 1,53 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 15,3 Prozent bei allen sowie 9,2 Prozent bei den jungen Menschen.