Cornelia Schiemenz ist nach Chemnitz gezogen

Vermischtes

Für das ZDF-Bürgerprojekt berichtet die Reporterin aus der ehemaligen Karl-Marx-Stadt.

Zum 24. Mal innerhalb von fünf Jahren veranstaltet das ZDF sein Bürgerprojekt, bei dem Reporter vier Wochen lang ununterbrochen aus einer deutschen Stadt berichten. Zuletzt waren die Journalisten in Emden unterwegs. Im vergangenen Jahr wurde aus dem Ahrtal, aus Deggendorf, Friedrichshafen und Bremerhaven berichtet. Neu dabei waren Bottrop, Mannheim und Cottbus.ZDF-Reporterin Cornelia Schiemenz, Jahrgang 1975, erkundet vom 17. April bis 12. Mai 2023 das Chemnitz von heute. Vier Wochen lebt sie in der Stadt und berichtet gemeinsam mit Kameramann und Cutter Niklas Grunwald für aktuelle ZDF-Sendungen wieoder für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute.Die ehemalige Karl-Marx-Stadt ist im kommenden Jahr Kulturhauptstadt Europas. Vor fünf Jahren geriet Chemnitz durch gewalttätige Ausschreitungen in die Schlagzeilen. Das ZDF fragt: Wie hat sich die Stadt entwickelt und wie steht sie heute da?