«Barbie Dreamhouse Challenge» läuft bei HGTV

US-Fernsehen

Die Zusammenarbeit zwischen den Spielzeughersteller soll zeitgleich zum Film-Release laufen.

Der Unterhaltungssender HGTV erweckt das weltberühmte Traumhaus von Mattel in der neuen Wettbewerbsseriezum Leben. Die Serie startet diesen Sommer auf HGTV und als Stream auf Max. Inspiriert von der einzigartigen, ungebrochenen Popularität der globalen Ikone selbst und der Aufregung um die bevorstehende Veröffentlichung des Warner Bros. Pictures-Films «Barbie», wird HGTV die unvergleichliche Macht seiner Unternehmensgeschwister nutzen, um vier nostalgische Episoden zu unterstützen und Barbie-bezogene netzwerkübergreifende Inhalte und Werbeaktionen durchzuführen.Das Format wird von Supermodel, Designerin, Autorin und Unternehmerin Ashley Graham moderiert und zeigt acht Teams von HGTV-Superstars, wie sie ein Haus in Südkalifornien in ein echtes Barbie-Traumhaus verwandeln - mit prominenten Gästen, Popkultur-Geschichte und vielen Barbie-Überraschungen. Am Ende hat ein leidenschaftlicher Barbie-Fan die Chance, einen einmaligen Aufenthalt in einem für Träumer geschaffenen Haus zu gewinnen.Während der Serie werden 15 talentierte HGTV-Heimdesign- und -Renovierungsexperten und ein gefeierter Food Network-Koch an der Gestaltung von Barbies Traumhaus mitwirken, darunter: Egypt Sherrod und Mike Jackson («Married to Real Estate»); Jasmine Roth («Help! I Wrecked My House») und Antonia Lofaso («Beachside Brawl»); Ty Pennington («Rock the Block») und Alison Victoria («Windy City Rehab»); Jonathan Knight und Kristina Crestin («Farmhouse Fixer»); Christina Hall und James Bender («Christina on the Coast»); Keith Bynum und Evan Thomas («Bargain Block»); Brian und Mika Kleinschmidt («100 Day Dream Home»); und Michel Smith Boyd und Anthony Elle Williams («Luxe for Less»). Die Teams werden Bereiche des Hauses im Stil der jeweiligen Epoche umgestalten, z. B. eine Küche im Atomzeitalter der frühen 1960er Jahre, Ken's Den im Disco-Look der 70er Jahre und das Hauptschlafzimmer im Glamour der 80er Jahre.