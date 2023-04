Sat.1 verlängert «Das 1% Quiz»

TV-News

Nach drei erfolgreichen Ausgaben ordert Sat.1 eine zweite Staffel.

Mit der deutschen Adaption vonhat Sat.1 ein erfolgreiches Unterhaltungsformat geschaffen. Die Sendung startete Mitte März mit 1,47 Millionen Zusehern und steigerte sich bis auf 1,82 Millionen. 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil kletterte auf 11,4 Prozent.Am Mittwoch, den 12. April, strahlt Sat.1 die vierte Folge der ersten Staffel aus. Neben 100 Kandidaten sind dieses Mal als Prominente Jeanette Biedermann und Handball-Weltmeister Pascal Hens zu Gast. Am 26. April ist zwar das Finale eingeplant, doch schon jetzt gehen die Arbeiten an einer zweiten Runde los.Die Produktion von BBC Studios Germany kommt vom Fernsehsender ITV und hört dort auf den Namen «The 1% Club». Auf den britischen Inseln lief die Sendung von Magnum Media im vergangenen Frühjahr, am Samstagabend, den 15. April, startet die neue achtteilige Staffel. Inzwischen laufen auch Adaptionen bei französischen France 2, dem australischen Seven Network, dem israelischen KANN 11, bei RTL4 in den Niederlanden und beim spanischen Antena 3. Auch eine amerikanische Version ist in Planung.