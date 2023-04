«Cops» wird bei Law&Crime neu verwertet

US-Fernsehen

Die Reality-Reportagen über die Polizei bekommt "neue" Episoden.

wird von Dan Abrams' Law&Crime Network erworben, wie das Branchenblatt „Variety“ exklusiv vermeldete. Die neue Serie besteht aus 158 Episoden und zeigt einige der denkwürdigsten Verdächtigen, Verfolgungsjagden und actiongeladenen Momente aus der langjährigen Serie «Cops».Die Serie wird auf allen Law&Crime-Plattformen zum Streamen zur Verfügung stehen und Clips aus allen Episoden werden auf dem YouTube-Kanal des Senders zu sehen sein. "Cops Reloaded' ist die perfekte Ergänzung zu unserer Content-Bibliothek", sagte Law&Crime-Präsidentin Rachel Stockman. "Wir haben eine robuste und schnell wachsende Fangemeinde, die sehr an Inhalten rund um die Strafverfolgung interessiert ist, und wir freuen uns darauf, ihnen weiterhin mehr von dem zu liefern, was sie sehen wollen."Der Erwerb von «Cops Reloaded» durch Law&Crime folgt auf den Beginn der Ausstrahlung des «Cops»-Revivals durch Fox Nation im vergangenen Herbst und markiert den zweiten Rechte-Deal von Law&Crime mit Langley Productions, nachdem sich das Network vor einigen Monaten die Rechte an der 158 Episoden umfassenden «Jail»-Serie der Produktionsfirma gesichert hatte.