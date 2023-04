«Melchior, der Apotheker»: Telekom kündigt Starttermin des Mittelalter-Krimis an

TV-News

Melchior Wakenstede kann angeblich mit Toten reden und nutzt diese Gabe beim Lösen von Kriminalfällen. Die sechsteilige Serie basiert auf dem Bestseller von Indrek Hargla.

Die Deutsche Telekom hat den Deutschlandstart der Serieangekündigt. Bei MagentaTV ist die sechsteilige Adaption ab dem 5. Mai abrufbar. Die Serie basiert auf den erfolgreichen „Apotheker Melchior“-Romanen des estnischen Schriftstellers Indrek Hargla und handelt von Melchior Wakenstede, der neben seinem Ruf als Heiler auch für seine wundersame Ermittlertätigkeit bekannt ist.Im Jahr 1422 versetzt eine Mordserie die mittelalterliche Stadt Tallinn in Aufregung. Als die Leiche eines berühmten Ordensritters auf ungewöhnliche Weise geschändet wird, übernimmt Melchior Wakenstede die Ermittlungen. Der junge Mann ist nicht nur ein anerkannter Apotheker, Gerüchten zufolge kann er auch mit den Toten kommunizieren. Zu seiner Überraschung führen ihn die Spuren schnell in ein Dominikanerkloster, wo er selbst Opfer eines gefährlichen Anschlags wird. Melchior überlebt, doch er fragt sich: Wollte ihn jemand in die Irre führen? Er fühlt sich verraten und entwickelt sogar Zweifel an seinem eigenen Lehrling. Nichtsdestotrotz ermitteln sie weiter – bis Melchior einen unverhofften Hinweis erhält, der ihn zur ersehnten Lösung führt. Es scheint, als habe eine lange zurückliegende Tragödie nun Rache gefordert und so die Mordserie ausgelöst. Doch auch nachdem der Mörder gefasst scheint, erwarten Melchior und seine Frau eine böse Überraschung, die das Leben der beiden erneut in Gefahr bringt.In der Rolle des Protagonisten Melchoir Wakenstede wird Märten Mesaviir zu sehen sein. Zuschauer können sich auf eine atmosphärisch packende Serie freuen, die stets eine ungeheure Spannung zwischen mythischen Geheimnissen und rationaler Ermittlertätigkeit hält, wie es in der Beschreibung von MagentaTV heißt.