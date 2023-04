«Magie & Medizin»: arte berichtet über die älteste medizinische Niederschrift

TV-News

Nahezu vergessene Geschichten des ägyptischen Medizinhandbuchs, werden in der MDR-Dokumentation näher beleuchtet.

Am 15. April um 20.15 Uhr strahlt der Kultursender arte die vom MDR produzierte Dokumentationüber eine antike Schriftrolle aus, die das gesamte medizinische Wissen der alten Ägypter beinhaltet. Benannt wurde die Rolle nach Georg Ebers, der die Rolle vor 150 Jahren nach Leipzig brachte. Mittlerweile ist sie weltbekannt.Die Geschichte, die die Autoren des Films, Ulli Wendelmann und Denis Kliewer, erzählen, beginnt 1873 mit der Ankunft des Leipziger Ägyptologen Georg Ebers im ägyptischen Luxor. Er ist auf der Suche nach einer geheimnisvollen antiken Schriftrolle, die das gesamte medizinische Wissen der alten Ägypter enthalten soll. Das Wissen, das Ebers zu entdecken hofft, war vor 3.500 Jahren nur einer kleinen Elite zugänglich. Die Kunst des Heilens wurde von Generation zu Generation weitergegeben – zusammen mit jahrhundertealten Rezepten für Heilmittel, in denen Magie und Medizin eine wirkmächtige Verbindung eingehen. Geheimwissen, das auf Papyrus festgehalten und wohlbehütet wurde. An der Universitätsbibliothek Leipzig soll unter Leitung des Chefrestaurators Jörg Graf die erste originalgetreue Kopie jener Rolle entstehen, die Georg Ebers 150 Jahre zuvor nach Leipzig brachte und heute als „Papyrus Ebers“ weltbekannt ist: 18,6 Meter lang und eng beschrieben mit geheimnisvollen Zeichen, die fast 900 heilkundliche Texte ergeben.An der Universität Marburg geht Ägyptologin und Pharmazeutin Tanja Pommerening zusammen mit Studenten der Frage nach, was sich hinter den antiken Texten verbirgt. Zudem wird geforscht, ob dieses Wissen im 21. Jahrhundert noch von Nutzen sein kann. Die Dokumentation ist bereits jetzt auf arte .tv verfügbar.