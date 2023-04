«Chicago»-Serien gehen weiter

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von NBC werden auch mit den drei «Chicago»-Formaten weitermachen.

undwerden jeweils eine neue Staffel bekommen. Dick Wolfs Serien sind seit dem Debüt von «Chicago Fire», einem Spin-off von «Law & Order: SVU», im Jahr 2012 ein wichtiges Standbein von NBC. Im Herbst wird das Feuerwehrdrama in seiner elften Staffel ausgestrahlt, während «Chicago P.D.» in Staffel 11 und «Chicago Med» in Staffel 9 ausgestrahlt wird. Alle drei Serien, die von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit Wolf Entertainment produziert werden, werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt.Im Laufe des letzten Jahres hat sich das «One Chicago»-Universum sowohl vor der Kamera als auch hinter den Kulissen stark verändert. «Fire»-Mitschöpfer und Co-Showrunner Derek Haas wird am Ende der aktuellen Staffel aussteigen und sich von Wolf Entertainment trennen. Außerdem ist Taylor Kinney aufgrund einer persönlichen Angelegenheit vorübergehend von der Serie beurlaubt. Seinen letzten Auftritt hatte er in der Folge vom 22. Februar."Ich freue mich, meine vier Jahrzehnte währende Zusammenarbeit mit Universal Television und NBC fortsetzen zu können", so Wolf. "Die Wiederaufnahme aller sechs Serien ist die ultimative Auszeichnung für unsere unglaublichen Darsteller, Produzenten und Autoren. Ich möchte mich auch bei unseren treuen Fans bedanken, die unsere NBC-Serien über insgesamt 84 Staffeln hinweg auf Sendung gehalten haben."