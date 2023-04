Blockbuster-Battle

«Magic Mike XXL» und «The Legend of Hercules». Stellen die beiden Filme eine Gefahr für Will Smith als Dschinni in «Aladdin» dar?

(Sat.1, 20:15 Uhr)In der Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrickklassikers wird Will Smith zum zauberhaften Dschinni: Aladdin genießt auf den Straßen von Agrabah einen zweifelhaften Ruf als Taschendieb. Als er bei einem seiner Streifzüge auf Prinzessin Jasmin trifft, verändert sich sein Leben schlagartig. Vor Liebe entbrannt begeht er jedoch einen Fehler und wird festgenommen - bis der zwielichtige Großwesir Jafar auf den Plan tritt und ihm die Freiheit zum Tausch einer Wunderlampe anbietet. So bewertet Quotenmeter.de den Film: „Guy Ritchies «Aladdin» macht vor allem im Mittelteil Laune, wenn der Plot ruht und Will Smith sowie Nasim Pedrad als Jasmins kecke Kammerdienerin Späße treiben, die im Original so nicht vorkommen. Und auch der gesellschaftspolitische Kommentar dieser Neuerzählung hat Drive – aber sowohl der erste als auch der dritte Akt dieser Abenteuermusicalromanze leiden unter mageren Digitaltricks, einem faden Storytelling und den äußerst laschen Darbietungen des Pro- sowie des Antagonisten. Aber, hey, endlich wieder eine lustige Will-Smith-Performance ..!“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Magic Mike hat sich vor drei Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Tänzer bei den "Kings of Tampa" aus dem Stripperleben verabschiedet, um sich seinen Traum zu erfüllen und als selbstständiger Möbelbauer zu arbeiten. Doch finanziell sieht es nicht gerade rosig aus und seine Freundin hat ihn verlassen. Als sich seine alten Kumpels, die "Kings of Tampa"-Tänzer Big Dick Richie, Ken und Tarzan, unerwartet wieder bei ihm melden, lässt er sich überzeugen, mit ihnen einen Road Trip zur alljährlichen Stripper Convention in Myrtle Beach zu unternehmen. Dort wollen sie einen letzten großen Auftritt vor tausenden begeisterten Frauen hinlegen. Das Quotenmeter-Urteil : „Die Fortsetzung des Überraschungserfolgs findet trotz einer übersichtlicheren Geschichte wesentlich differenziertere Worte zu dem Thema, wie es ist, mit dem eigenen Körper Geld zu verdienen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Tele5, 20:15 Uhr)Hercules , Spross einer heimlichen Liebesnacht zwischen Göttervater Zeus und Königin Alkmene, muss ins Exil. Der rach- und herrschsüchtige Stiefvater König Amphitryon verbannt den Jungen als Sklaven nach Ägypten. Dort entdeckt Hercules seine wahren Fähigkeiten. Und seine wirkliche Lebensaufgabe, für die er planvoll gezeugt worden ist. - Regisseur Renny Harlin ist in einem Cameo-Auftritt selbst im Film zu sehen. Er spielt einen Hauptmann, der dem König Amphitryon gegen Ende des Films Meldung macht, dass Hercules wieder im Lande sei.Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 2IMDb User Rating: 4