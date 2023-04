ProSieben wiederholt «Chernobyl»

TV-News

Durch den Start von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wird «Intimate.» in die Nacht geschoben.

Derzeit werben die Fernsehsender der ProSiebenSat.1 Media SE für die neue Joyn-Serie, die nun auch bei ProSieben am späten Dienstagabend beheimatet ist. Die achtteilige Serie mit Oskar Belton, Emil Belton, Bruno Alexander und Leonard Fuchs startete am vergangenen Dienstag um 23.30 Uhr.Die letzte Folge wird allerdings in der Nacht auf Mittwoch, den 25. April, um 01.25 Uhr begonnen und endet um 01.55 Uhr. Der Grund ist offensichtlich: ProSieben platziert im Vorfeld das 200-minütige «Joko & Klaas gegen ProSieben», ehe eine 70-minütige «Late Night Berlin»-Ausgabe ansteht. Mit der vorletzten Ausgabe geht es dann erst um 00.45 Uhr los.Bereits einen Tag zuvor beginnt man die Wiederholung von. Die Serie von «The Last of Us»-Schöpfer Craig Mazin erzählt die Geschichte der Reaktorkatastrophe. Auf eine wöchentliche Ausstrahlung wird verzichtet, stattdessen werden die ersten drei Teile zwischen 23.10 und 02.40 Uhr ausgestrahlt. Im Anschluss folgt noch die Dokumentation «Tschernobly – Die Wolke über Deutschland».