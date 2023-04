MagentaTV beendet «Godfather of Harlem» im Mai

TV-News

Nach anderthalb Jahren ist es soweit: Die finale Staffel der erfolgreichen Mafia-Serie wird Mitte Mai veröffentlicht.

Das Fernseh-Angebot der Deutschen Telekom, MagentaTV, wird ab 11. Mai die gesamte dritte Staffel des Mafia-Dramasveröffentlichen und damit die Serie auch hierzulande zu Ende bringen. MGM+ hatte die finale Staffel bis Ende März ausgestrahlt. Die ersten zwei Staffeln stehen bereits in der Megathek auf Abruf zur Verfügung.In der dritten Staffel von «Godfather Of Harlem» kämpft Bumpy Johnson weiterhin mit anderen Thronanwärtern – genauer gesagt mit der kubanischen Mafia aus dem benachbarten Spanish Harlem. Ziel ist die Kontrolle über den gesamten New Yorker Stadtteil. Durch die Konfrontation mit den Kubanern geraten Bumpy, seine Angehörigen und seine Community nicht nur ins Fadenkreuz der rivalisierenden Italiener, sondern werden auch zur Zielscheibe rücksichtsloser lateinamerikanischer Attentäter. Schließlich spielt auch noch der CIA eine entscheidende Rolle.Erneut schlüpft Oscar-Preisträger Forest Whitaker in die Rolle des Bumpy Johnson. Die Serie schildert die Kollision der kriminellen Unterwelt im New York der 1960er-Jahre mit der Bürgerrechtsbewegung vor dem Hintergrund einer in der US-amerikanischen Geschichte höchst turbulenten Zeit.