Mannheim muss es richten

Quotennews

«Hartz und herzlich» war am Dienstag wieder erfolgreich, «Mensch Retter» konnte sich ebenfalls sehen lassen.

Der Fernsehsender RTLZWEI kommt am Vorabend weiterhin nicht auf die Beine. Währendwenigstens noch 0,29 Millionen Zuschauer hatte, erreichten die Formate0,20 Millionen und0,15 Millionen Zuschauer. Vor allem das Ergebnis bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen ist mit 0,8 Prozent und 0,08 Millionen für die Vorabendsoap enttäuschend.Um 20:15 Uhr lief die 100. Folge von. Die Produktion von UFA Show & Factual blickte mit Elvis und seine Nachbarn auf die besonderen Momente der vergangenen Episoden. Die einstündige Folge hatte 0,93 Millionen Fernsehzuschauer und sammelte 3,4 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe wurde das RTLZWEI-Format von 0,40 Millionen gesehen, sodass man auf fabelhafte 6,7 Prozent Marktanteil kam.beschäftigte sich mit einer Messerstecherei in Frankfurt und in Hamburg stürzte eine Frau vom Pferd. 0,61 Millionen Menschen verfolgten auch, wie es zu einer Tierrettung kam, da ein Schwan angefahren wurde. 2,7 Prozent Marktanteil holte das Format. Bei den jungen Menschen saßen 0,24 Millionen vor dem Fernseher, das bedeutete 4,4 Prozent. Schließlich kam eine alteaus dem Jahr 2020 noch auf 0,33 Millionen Zuschauer und 4,9 Prozent bei den Werberelevanten.